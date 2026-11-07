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Zamach terrorystyczny w Krakowie zmienia historię naszego kraju. Po pierwsze dlatego, że nigdy jeszcze w Polsce do takiego zdarzenia nie doszło.
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