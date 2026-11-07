Michał Szułdrzyński: Zamach w Krakowie. W Polsce nic już nie może być takie samo

Zamach terrorystyczny w Krakowie brutalnie kończy epokę, w której Polska uchodziła za bezpieczną wyspę. Tragedia pokazuje, że musimy zmienić myślenie o zagrożeniach, nauczyć się reagować w sytuacjach kryzysowych i przygotować na nową rzeczywistość.

