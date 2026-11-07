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Michał Szułdrzyński: Zamach w Krakowie. W Polsce nic już nie może być takie samo

Zamach terrorystyczny w Krakowie brutalnie kończy epokę, w której Polska uchodziła za bezpieczną wyspę. Tragedia pokazuje, że musimy zmienić myślenie o zagrożeniach, nauczyć się reagować w sytuacjach kryzysowych i przygotować na nową rzeczywistość.

Publikacja: 07.11.2026 23:35

Michał Szułdrzyński: Zamach w Krakowie. W Polsce nic już nie może być takie samo

Foto: REUTERS/Jakub Porzycki

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Michał Szułdrzyński

Zamach terrorystyczny w Krakowie zmienia historię naszego kraju. Po pierwsze dlatego, że nigdy jeszcze w Polsce do takiego zdarzenia nie doszło.

Zamach w Krakowie kończy mit bezpiecznej Polski. Dlaczego uważaliśmy, że terroryzm nas nie dotyczy?

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