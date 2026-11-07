Działania śledczych na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie doszło do ataku z użyciem broni palnej. Policja potwierdziła śmierć sześciu osób, piętnaście kolejnych jest rannych.
Mariusz Sokołowski, ekspert ds. bezpieczeństwa, inspektor policji w stanie spoczynku, były wieloletni rzecznik Komendanta Głównego policji podkreślił, że strzelanina, do której doszło w sobotę po południu w Krakowie, jest pierwszym tego typu zdarzeniem w Polsce, chociaż w innych krajach europejskich dochodziło już do tego typu ataków.
– Chciałbym podkreślić bohaterstwo funkcjonariusza policji, który mimo tego, że został ostrzelany, ostatkiem sił obezwładnił napastnika – powiedział PAP.
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– Policja musi teraz odpowiedzieć na wiele pytań, dotyczących tożsamości sprawcy, tego, w jaki sposób wszedł w posiadanie broni, czy się przygotowywał, czy współdziałał z kimkolwiek, czy były niepokojące sygnały – wskazał ekspert.
Przyznał, że „nie jest możliwe wyeliminowanie takich zagrożeń w 100 proc.” i podkreślił, że należy teraz zwracać uwagę i reagować na wszelkie niepokojące sygnały i możliwe zagrożenia.
– Szczególnie w najbliższych dniach konieczne będzie sprawdzanie wszelkich sygnałów, bo zamachowiec może mieć naśladowców. Z biegiem czasu sytuacja wróci do normy. Jednak musimy wyciągnąć wnioski – potrzebna jest analiza każdej niepokojącej sytuacji przez służby – podsumował Sokołowski.
Rozmówca PAP zaapelował do polityków, żeby nie wykorzystywali tej tragedii do realizacji swoich politycznych interesów. Podkreślił, że konieczne jest, by decydenci zastanowili się nad sposobami eliminowania podobnych zagrożeń w przyszłości.
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