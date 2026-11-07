Konferencja Episkopatu Polski opublikowała w sobotę wieczorem oświadczenie metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia dotyczące tragedii w Krakowie. Po godzinie 15.00 tego dnia doszło do strzelaniny na Rynku Głównym, w wyniku której sześć osób zginęło, a kilkanaście zostało rannych.

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„Stała się rzecz straszna! Przemoc, agresja, nienawiść jeszcze raz uderzyły w Nas na sposób przekraczający wszelkie granice. Piszę »Nas«, ponieważ tak naprawdę każdy z nas mógł być o tym czasie w Rynku – przechodzić tam, gdzie kule dosięgły przypadkowych, niczego niespodziewających się ludzi” – wskazał kardynał.

„Nie chcemy, nie możemy, nie potrafimy być obojętni w takim momencie. Chcemy, potrzebujemy i musimy być RAZEM” – zaznaczył.

Strzelanina w Krakowie. Kard. Grzegorz Ryś: Nigdy nie jesteśmy bezradni

Metropolita krakowski podkreślił, że zwłaszcza chcemy być tego dnia przy osobach zabitych i rannych. „Dla pierwszych prosimy na modlitwie Pana o życie wieczne; dla drugich o ocalenie i rychły powrót do pełnego zdrowia” – napisał. Dodał, że dla rodzin jednych i drugich prosi o siły konieczne do przejścia takiego dramatu, a ich proboszczów o bycie przy nich i każdą możliwą pomoc.

„Nasza wiara sprawia, że nigdy – nawet w największych wyzwaniach – nie jesteśmy bezradni. Tam, gdzie po ludzku opadają nam ręce, osłabione i przerażone bezczelnością zła – tam nasza słabość przywołuje MOC Boga i na Nim opartą nadzieję, że ostatnie słowo nie należy i nie może należeć do nienawiści” – stwierdził.

Kard. Grzegorz Ryś zaprosił jednocześnie na specjalną mszę świętą, która odbędzie się w Kościele Mariackim w niedzielę, 8 listopada, o godz. 16.00.

„Zapraszam Wszystkich, którzy chcą wyraźnie i wspólnie okazać swoją bliskość z Poszkodowanymi, ale także po chrześcijańsku wyrazić swój sprzeciw wobec nienawiści i przemocy” – zakończył.

Prymas Polski o tragedii w Krakowie: W modlitwie jestem blisko osób poszkodowanych

Do tragedii w Krakowie odniósł się również prymas Polski abp Wojciech Polak. Jak napisał w poście opublikowanym w portalu społecznościowym, „z bólem serca i głębokim poruszeniem” przyjął wiadomość o sobotnich zdarzeniach.

„W modlitwie jestem blisko osób poszkodowanych, rodzin ofiar oraz tych, których dotknął ten dramat. Panu życia i śmierci powierzam zmarłych, a dla rannych i ich bliskich proszę o siłę, nadzieję i dar uzdrowienia” – podkreślił abp Wojciech Polak.

Wyraził również solidarność z metropolitą krakowskim kard. Grzegorzem Rysiem, który – jak zaznaczył prymas Polski – „w swoim słowie wezwał do jedności, bliskości i bycia razem w obliczu cierpienia i zła”.

„Niech w tym bolesnym doświadczeniu nie zabraknie nam wzajemnej troski i wiary, że dobro jest silniejsze od nienawiści, a miłość zawsze zwycięża” – dodał abp Wojciech Polak.