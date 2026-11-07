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W obliczu tej tragedii to drugorzędne, czy – jak chcą niektórzy – „stan wyższej konieczności konstytucyjnej” wymagał przejęcia przez sędzię Trybunału Konstytucyjnego Annę Korwin-Piotrowską kierowania Trybunałem, czy też – jak twierdzą inni – pani Anna Korwin-Piotrowska wsparta siłą władzy wykonawczej dokonuje zamachu stanu.
Dość powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny spoczął na dnie. Oczywiście, jeżeli rządzącej koalicji uda się dokończyć dzieła, prezes Rady Ministrów z dnia na dzień rozpocznie publikację wyroków Trybunału, a minister sprawiedliwości obwieści w serwisie X kolejne zwycięstwo w walce o praworządność. Cóż to jednak zmieni? W oczach opinii publicznej oraz sądów i organów władzy Trybunał w dalszym ciągu pozostanie upolityczniony, a więc obsadzony takimi sędziami, od których ta czy inna władza oczekuje określonych, pożądanych przez siebie rozstrzygnięć.
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