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Zbigniew Barwina: Czy Trybunał Konstytucyjny zdoła odbić się od dna?

Stało się. Wydarzenia ostatnich dni powinny uświadomić wszystkim, że Trybunał Konstytucyjny jako instytucja stracił resztki praktycznego znaczenia i autorytetu.

Publikacja: 07.11.2026 20:00

Zbigniew Barwina: Czy Trybunał Konstytucyjny zdoła odbić się od dna?

Foto: AdobeStock

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Zbigniew Zbigniew Barwina

W obliczu tej tragedii to drugorzędne, czy – jak chcą niektórzy – „stan wyższej konieczności konstytucyjnej” wymagał przejęcia przez sędzię Trybunału Konstytucyjnego Annę Korwin-Piotrowską kierowania Trybunałem, czy też – jak twierdzą inni – pani Anna Korwin-Piotrowska wsparta siłą władzy wykonawczej dokonuje zamachu stanu.

Dość powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny spoczął na dnie. Oczywiście, jeżeli rządzącej koalicji uda się dokończyć dzieła, prezes Rady Ministrów z dnia na dzień rozpocznie publikację wyroków Trybunału, a minister sprawiedliwości obwieści w serwisie X kolejne zwycięstwo w walce o praworządność. Cóż to jednak zmieni? W oczach opinii publicznej oraz sądów i organów władzy Trybunał w dalszym ciągu pozostanie upolityczniony, a więc obsadzony takimi sędziami, od których ta czy inna władza oczekuje określonych, pożądanych przez siebie rozstrzygnięć.

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