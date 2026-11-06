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Od lewej: Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Sławomir Patyra, Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek
Wydarzenia z końca października mogą oznaczać początek nowego etapu funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Nie przesądzają jednak, czy uda się przywrócić mu zdolność do efektywnego rozstrzygania spraw, a przede wszystkim jego społeczną i ustrojową legitymację.
Chłodny piątkowy wieczór pokazał, że i tak już wystarczająco gorący konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego wszedł w kolejną fazę. Spór o to, kto kieruje instytucją, wzajemne kwestionowanie decyzji i zarządzeń, bezprecedensowe zachowanie prezydenta oraz polityczne deklaracje dotyczące przyszłości TK sprawiają, że organ powołany do rozstrzygania sporów konstytucyjnych sam stał się ponownie jednym z najważniejszych przedmiotów politycznego konfliktu. Trudno uznać, że faktyczna zmiana personalna w Trybunale oznacza rozwiązanie problemu, który narasta od ponad dekady.
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