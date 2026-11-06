Ostrzeżenie dla polskich szpitali i innych podmiotów leczniczych wydał CSIRT (Cyber Security Incident Response Team) Centrum e-Zdrowia. Zespół zwrócił w nim uwagę na cyberataki wymierzone w systemy technologii operacyjnych (OT) i infrastrukturę techniczną wspierającą procesy krytyczne. W ostrzeżeniu, jak zauważa Rynek Zdrowia, przypomniano niedawny cyberatak we Francji. Doszło tam do próby nieautoryzowanej zmiany parametrów urządzeń chłodniczych wykorzystywanych przez służbę krwiodawstwa.

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CSIRT Centrum e-Zdrowia ostrzega placówki medyczne przed cyberatakami

Ostrzeżenie CSIRT Centrum e-Zdrowia zawiera zalecenia skierowane do podmiotów leczniczych, a dotyczące przeglądu zabezpieczeń systemów chłodniczych, magazynowych i innych urządzeń należących do infrastruktury OT.

Ponadto, jak podaje Rynek Zdrowia, w rekomendacjach znalazło się również:

„wzmocnienie monitoringu zmian konfiguracji i parametrów pracy urządzeń krytycznych,

ograniczenie oraz kontrola dostępu zdalnego do systemów technicznych,

przegląd uprawnień administratorów i dostawców zewnętrznych,

zapewnienie segmentacji sieci OT od sieci biurowych,

w przypadku urządzeń wyposażonych w interfejs komunikacyjny i dedykowany system zarządzania, ograniczenie dostępu zdalnego do niezbędnego minimum oraz zapewnienie, aby urządzenia niewspierane lub nieaktualizowane były odseparowane od Internetu i wydzielone do odseparowanego VLAN-u,

przetestowanie procedur reagowania na incydenty oraz planów ciągłości działania,

usunięcie domyślnych dostępów i zastąpienie ich nowymi zgodnie z polityką silnych haseł”.

Poza tym CSIRT Centrum e-Zdrowia w swoim ostrzeżeniu zwróciło uwagę, że cyberataki na systemy odpowiedzialne za przechowywanie krwi, osocza, leków i innych materiałów biologicznych mogą prowadzić do poważnych problemów. Wśród nich wymienił m.in. straty materialne oraz zagrożenie dla ciągłości udzielania świadczeń medycznych.

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