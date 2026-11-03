W rozmowie z portalem Rynek Zdrowia doradca prezydenta odniósł się do propozycji zawartych w pakiecie zmian w ochronie zdrowia, nad którym prace rozpoczyna Senat.

Reklama Reklama

Szef Rady Zdrowia przy prezydencie ostrzega przed skutkami reformy

Zdaniem prof. Piotra Czauderny nowe przepisy mogą przynieść znacznie szersze skutki niż samo ograniczenie wysokości wynagrodzeń lekarzy, a „sposób, który został zaproponowany, jest szalenie uproszczoną wizją rzeczywistości” i nie bierze pod uwagę specyfiki pracy wysokospecjalistycznych kadr. Według niego wymóg zatrudniania lekarzy rzadkich specjalności na stałe etaty – grozi poważnym kryzysem kadrowym.

– W efekcie, że już tak kolokwialnie powiem, może się okazać, że te regulacje doprowadzą do tego, że zostaną zamykane pewne oddziały, wcale nie dlatego, że nie są potrzebne, tylko dlatego, że nie będą w stanie znaleźć personelu – powiedział profesor w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

„Każdy szpital ma swoje trupy w szafie”

Doradca prezydenta ostrzega również przed zwiększeniem uprawnień prezesa NFZ. Podkreśla, że „praktycznie każdy szpital ma swoje trupy w szafie, czyli wszędzie są jakieś niedociągnięcia, do których zawsze będzie można się przyczepić”.

– Jak będzie się chciało, to zawsze się na kogoś coś znajdzie, w związku z czym prezes NFZ będzie miał jeszcze dodatkową władzę decydując o tym, gdzie tę kontrolę skieruje – podkreśla szef Rady Zdrowia przy prezydencie.

Jego zdaniem szerokie uprawnienia kontrolne szefa NFZ, w tym możliwości pozbawienia lekarza prawa do pracy w publicznym systemie ochrony zdrowia w określonych przypadkach naruszeń, mogą prowadzić do nadmiernej uznaniowości.

– Znowu dano ogromną władzę w ręce jednego człowieka, który jest prokuratorem, sędzią i który może wszystko – powiedział prof. Piotr Czauderna.

Wątpliwości eksperta budzi m.in. zakres nieprawidłowości objętych proponowanym rozwiązaniem. – Tam wrzucono wszystko: źle wypisane recepty, czy skierowania, zwolnienia lekarskie, źle rozliczone procedury, źle rozliczone godziny pracy – wymienia rozmówca Rynku Zdrowia.

Czytaj więcej: NFZ dostanie ogromną władzę nad lekarzami? Doradca prezydenta ostrzega przed reformą