– Jesteśmy świadkami rosnących trudności w dostępie pacjentów do państwowej opieki diabetologicznej, tak ambulatoryjnej, do poradni diabetologicznych, jak i do oddziałów – podkreślił prof. Leszek Czupryniak w rozmowie, która została przeprowadzona na marginesie XXII Forum Rynku Zdrowia w Warszawie.

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Ekspert z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM wskazał na przyczynę takiego stanu rzeczy. Jak zaznaczył, diabetologów w Polsce „nie ma bardzo dużo”, a pacjenci „w dużej grupie” powinni być leczeni skutecznie przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Leczenie cukrzycy. Prof. Leszek Czupryniak: Trend zamykania poradni diabetologicznych

– Ale przede wszystkim widzimy trend w całej Polsce do zamykania poradni diabetologicznych, do nieotwierania nowych placówek, nieotwierania nowych oddziałów diabetologicznych, a liczba pacjentów rośnie – podkreślił prof. Czupryniak. – Przyczyna jest bardzo prosta: procedury w diabetologii od lat są na tym samym poziomie, jeśli chodzi o wycenę NFZ-u, a wszystko podrożało; podrożał sprzęt, leki, prąd – kontynuował.

Rozmówca Rynku Zdrowia wskazał, że najlepszym przykładem mogą być pacjenci z zespołem stopy cukrzycowej. Jak mówił, szpital otrzymuje 5-6 tys. zł za ich leczenie, ponieważ tak wyceniona jest procedura, podczas gdy rzeczywisty koszt terapii jest dwukrotnie wyższy i wynosi 11-12 tys. zł. – I nie da się tego zrobić wiele taniej, bo to jest długotrwałe leczenie, pacjenci leżą tygodniami w szpitalu. Taka jest natura tego powikłania cukrzycy – podkreślił rozmówca Rynku Zdrowia.

Zaznaczył, że ten sam problem dotyczy także podstawowych świadczeń ambulatoryjnych i wyceny wizyt związanych z zastosowaniem pompy insulinowej czy monitorowania glikemii. – To są wizyty, które trwają dłużej, wymagają większej dawki edukacji – dodał.

Najczęstsze objawy cukrzycy Foto: PAP

Prof. Leszek Czupryniak przekonywał w wywiadzie, że lekarze chcą pracować, ale jeżeli stawki są niskie, to szefowie poradni i szpitali „po prostu tej diabetologii nie będą rozwijać”.

Specjalista diabetologii przekonywał jednocześnie, iż są liczne przykłady, że podniesienie wyceny świadczeń rozwiązuje problemy w ochronie zdrowia. W tym kontekście wspomniał o zniknięciu kolejek do operacji zaćmy oraz lepszym dostępie do stacji dializ. Podkreślił przy tym, że diabetologia wymaga mniejszych nakładów niż „mocno inwazyjne zabiegowe dziedziny”.

Zdaniem prof. Czupryniaka, dodatkowe inwestycje dałyby „duży efekt w poprawie stanu zdrowia i rokowania pacjentów” – byłoby mniej przypadków amputacji, niewydolności nerek, udarów, zawałów oraz uszkodzeń narządu wzroku.

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– Ruch, który powinien dużo zmienić, to radykalna poprawa wyceny diabetologii w całym koszyku świadczeń NFZ – powiedział Rynkowi Zdrowia Leszek Czupryniak.

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