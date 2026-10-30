AOTMiT to państwowa instytucja nadzorowana przez ministra zdrowia, która odpowiada za wycenę usług medycznych oraz ocenę zasadności finansowania świadczeń ze środków publicznych. Obecnie zbiera również dane dotyczące wynagrodzeń medyków w placówkach finansowanych przez NFZ, co cieszy się szczególnym zainteresowaniem mediów.

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Prezes zrezygnował ze stanowiska przed trudnym rokiem wyborczym

W rozmowie z Rynkiem Zdrowia Rutkowski potwierdził, że złożył rezygnację 20 października. Wyjaśnił, że przyszły rok będzie wyjątkowo trudny ze względu na kampanię wyborczą. Podkreślił również, że nie zamierza uczestniczyć w towarzyszącej jej walce politycznej.

Ministerstwo Zdrowia przekazało portalowi, że Rutkowski został odwołany z funkcji prezesa 31 października. Od 1 listopada obowiązki szefa agencji przejmie jego dotychczasowy zastępca, Przemysław Rzodkiewicz.

Rutkowski skomentował swoją wypowiedź o zarobkach medyków. „Nie żałuję tych słów”

Podczas XXII Forum Rynku Zdrowia Rutkowski wywołał zainteresowanie swoją wypowiedzią dotyczącą analiz wynagrodzeń medyków, które spływają do agencji. Stwierdził wówczas, że bardziej interesuje go wynik meczu Radomiaka Radom niż te dane. Już po rezygnacji powiedział Rynkowi Zdrowia, że nie żałuje tych słów.

Rutkowski kierował AOTMiT od 28 marca 2024 roku. Wcześniej był zastępcą prezesa agencji, a przez wiele lat pracował w NFZ, zajmując się organizacją i finansowaniem świadczeń zdrowotnych.

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