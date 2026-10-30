Przedsięwzięcie wpisuje się w większy projekt, który ma na celu wzmocnienie obronności państw bałtyckich oraz zwiększenie możliwości powstrzymania ewentualnego ataku na wschodnią flankę NATO. W ramach tych działań Estonia buduje umocnienia, przesuwa swoje jednostki bliżej granicy oraz rozwija edukację obronną obywateli.

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Przy granicy powstanie około 150 bunkrów, w tym na prywatnych działkach

Jak podaje Polsat News, około 100 bunkrów w regionie Ida-Virumaa ma stanąć na terenach państwowych. Budowę pozostałych 50 zaplanowano na działkach należących do samorządów lub do osób prywatnych. W drugim przypadku inwestycje będą wymagały porozumienia z właścicielami. Rząd rozważa kilka możliwości: wypłatę rekompensat, dzierżawę lub zakup przez państwo.

Docelowo ma powstać nawet 600 bunkrów i zapory przeciwpancerne

Budowa w regionie Ida-Virumaa to dopiero początek. W całej Estonii ma bowiem powstać nawet 600 betonowych bunkrów, a oprócz tego rowy przeciwpancerne, zęby smoka, czyli betonowe przeszkody przeciwpancerne, oraz zasieki z drutu kolczastego. Wszystko po to, aby zatrzymać potencjalnego wroga na granicy. Umocnienia będą rozmieszczone punktowo, z uwzględnieniem terenu i potrzeb wojska. Drogi, pola i lasy mają w dużej mierze pozostać dostępne w czasie pokoju.

Umowa z wykonawcą może zostać podpisana już w marcu 2027 roku, z kolei rozmieszczenie bunkrów przy wschodniej granicy ma być zrealizowane do końca przyszłego roku.

Równolegle Estonia przenosi część struktur wojskowych bliżej Rosji, aby w razie potrzeby móc szybko zareagować. W planach jest również zwiększenie finansowania młodzieżowych organizacji obronnych i szkoleń z obsługi dronów oraz rozszerzenie edukacji szkolnej dotyczącej bezpieczeństwa.