Słowa Zacharowej, które padły 28 października w czasie briefingu prasowego, cytuje Ambasada Rosji w swoim wpisie z 29 października na platformie X. Został on zatytułowany „W sprawie zbezczeszczenia Cmentarza Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie”.

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W Warszawie miało dojść do aktów wandalizmu na grobach radzieckich żołnierzy

W czasie wspomnianej konferencji prasowej rzeczniczka rosyjskiego MSZ stwierdziła, że w październiku tego roku w Warszawie na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich dwukrotnie doszło do aktów wandalizmu.

- 22 października bieżącego roku wykryto ślady wandalizmu na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie – zniszczono kolejną tablicę pamiątkową. Doszło do tego dosłownie kilka dni po zbezczeszczeniu cmentarza 18 października bieżącego roku, którego skutki do tej pory nie zostały usunięte – powiedziała Maria Zacharowa.

Maria Zacharowa: „Zdecydowanie żądamy”

W dalszej części swojego wystąpienia rzeczniczka rosyjskiego MSZ – w odniesieniu do sprawy uszkodzenia grobów radzieckich żołnierzy w Warszawie – wysunęła oskarżenia wobec Polski.

– Niestety we współczesnej Polsce stało się to już zjawiskiem powszechnym. Skutecznym sposobem walki z tym złem jest zaprzestanie przepisywania historii i podsycania rusofobii. Wskaźnikiem stopnia cywilizacji każdego państwa jest w znacznym stopniu szacunek dla pamięci historycznej i miejsc pochówku żołnierzy – przyznała rzeczniczka.

W ostatnim fragmencie wypowiedzi Marii Zacharowej cytowanym przez Ambasadę Rosji przedstawione zostały żądania wobec naszego kraju dotyczące naprawy uszkodzeń wyrządzonych na cmentarzu.

– Zdecydowanie żądamy od strony polskiej przywrócenia cmentarza do odpowiedniego stanu, znalezienia i ukarania winnych oraz podjęcia wyczerpujących środków, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości – zażądała rzeczniczka rosyjskiego MSZ.