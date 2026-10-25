Wichura Austen, określana lokalnie jako Luise, przeszła w niedzielę nad Niemcami. Jak poinformował rzecznik regionalnego dostawcy energii Badenova, silne podmuchy wiatru doprowadziły wczesnym rankiem do rozległych awarii we wschodniej części Fryburga oraz w sąsiednich gminach. Według agencji AFP powalone drzewa uszkodziły linie energetyczne, powodując przerwy w dostawach prądu.

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W efekcie bez prądu zostało około 10 tys. gospodarstw domowych. Wichura zakłóciła również pracę szpitala uniwersyteckiego we Fryburgu, który przekazał w mediach społecznościowych, że w związku z sytuacją czasowo ograniczył przyjęcia na oddziale ratunkowym do pacjentów, których życie było zagrożone.

Dostawy energii przekierowano na alternatywne linie, które nie zostały uszkodzone. W ciągu dnia zasilanie zostało przywrócone.

Władze Fryburga poinformowały, że wichura spowodowała również częściowe zakłócenia w działaniu sieci telefonii komórkowej.

Skutki silnego wiatru odczuli także pasażerowie kolei. Wedle doniesień medialnych w Badenii-Wirtembergii, gdzie leży Fryburg Bryzgowijski, oraz w położonej dalej na północ Nadrenii Północnej–Westfalii część pociągów została odwołana, a inne kursowały z opóźnieniami.

Wichura Austen. Na północy Niemiec spodziewany wiatr o sile huraganu

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem objęły również północno–zachodnią część kraju. Na niedzielne popołudnie i wieczór prognozowano porywy osiągające siłę huraganu, między innymi w Hamburgu i Bremie.

Ekspert cytowany przez dziennik „Bild” zwrócił uwagę, że o tej porze roku drzewa mogą być szczególnie podatne na uszkodzenia. Podmuchy, które zimą nie powodowałyby poważniejszych szkód, mogą prowadzić teraz do łamania gałęzi i przewracania drzew. Wynika to z faktu, że drzewa wciąż mają dużo liści, które zwiększają powierzchnię wystawioną na działanie wiatru. Dodatkowo nasiąknięta deszczem gleba osłabia ich zakorzenienie, ułatwiając wyrywanie ich z ziemi.

Niemiecka Służba Meteorologiczna zapowiedziała silne wichury wzdłuż wybrzeża Morza Północnego oraz na wyżej położonych obszarach. W porywach wiatr miał osiągać prędkość charakterystyczną dla huraganu.

Z powodu trudnych warunków pogodowych co najmniej do wtorku zawieszono połączenia promowe z wyspą Helgoland na Morzu Północnym. Informację tę podał portal regionalnego dziennika „Der Express”.

Według prognoz wiatr ma stopniowo słabnąć, a poprawa warunków jest spodziewana dopiero w poniedziałek wieczorem.