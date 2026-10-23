Odwołane loty i połączenia promowe, zakłócenia w ruchu kolejowym oraz zamknięte szkoły – to skutki niżu Austen, który w piątek przyniósł silny wiatr do Wielkiej Brytanii.

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Najbardziej dotkliwe skutki wichury odczuli mieszkańcy Kornwalii i Devon w południowo-zachodniej Anglii oraz należących do Wysp Normandzkich Jersey i Guernsey.

Według operatora sieci energetycznej National Grid, w Anglii przerwy w dostawach prądu objęły około 18 tys. gospodarstw. Trudna sytuacja wystąpiła również w placówkach oświatowych. Na Jersey zamknięto wszystkie szkoły, natomiast w Kornwalii około 90 placówek rozpoczęło zajęcia z opóźnieniem lub pozostało zamkniętych.

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Na Guernsey rano obowiązywał czerwony alert pogodowy. W związku z silnym wiatrem wiele autobusów nie wyjechało na trasy.

Wielka Brytania: Odwołane połączenia lotnicze, morskie, kolejowe i autobusowe

W związku z wichurą poważne zakłócenia wystąpiły na lotniskach. Z danych opublikowanych na tablicy odlotów portu lotniczego na Jersey wynikało, że wczesnym popołudniem odwołano około 70 proc. zaplanowanych połączeń. Wśród niezrealizowanych rejsów znalazły się loty do Londynu, Manchesteru i Edynburga.

Lotnisko na Guernsey zamknięto do około godz. 17 czasu polskiego. Zarządzający portem przekazali, że wichura spowodowała niewielkie uszkodzenia infrastruktury. Mniejsze utrudnienia odnotowano także na lotniskach między innymi w Exeter, Belfaście i Southampton.

W rejonie portów lotniczych wiatr osiągał rano prędkość 135 km/h.

Problemy dotknęły również pasażerów korzystających z transportu kolejowego. Przewoźnik Great Western Railway ostrzegł przed utrudnieniami na trasach w Kornwalii i Devon, a także na połączeniach między innymi z Londynu do Bristolu. Z kolei zarządca szkockiej infrastruktury kolejowej Network Rail Scotland poinformował o wprowadzeniu ograniczeń prędkości na wielu liniach.

Wichura uderzyła także w południowe wybrzeże Anglii. W Brighton wzburzone fale doprowadziły do zawalenia się części niszczejącego molo West Pier. Wiktoriańska konstrukcja przez dziesięciolecia należała do najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście. W 1975 r. została zamknięta dla zwiedzających, a od tego czasu stopniowo niszczała i osuwała się do morza.

Operator połączeń promowych między Wyspą Wight a hrabstwem Hampshire został zmuszony odwołać część rejsów.

W sobotę nadciągnie kolejna wichura

Austen jest pierwszym niżem przynoszącym wichurę w tym sezonie, ale prognozy zapowiadają kolejne trudne warunki pogodowe. W sobotę nad Wielką Brytanię ma dotrzeć niż Boelo, który najmocniej wpłynie na pogodę w Irlandii Północnej, Szkocji i północnej Anglii.

Na większości tych obszarów od godz. 21 czasu lokalnego ma obowiązywać pomarańczowy alert związany z silnym wiatrem.