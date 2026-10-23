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Bogusław Chrabota: Saudi Aramco wystraszyło się polityki

Saudyjczyków z Saudi Aramco skutecznie wystraszył polski i europejski interwencjonizm. Skrajnie antyrynkowa interwencja rządu Donalda Tuska działa na rynek bardzo destrukcyjnie.

Publikacja: 23.10.2026 15:24

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Starszy wiceprezes ds. downstream koncernu Saudi Aramco Mohammed Y. Al Qahtani (po lewej) podczas ko

Starszy wiceprezes ds. downstream koncernu Saudi Aramco Mohammed Y. Al Qahtani (po lewej) podczas konferencji prasowej w lobby budynku Senator w Warszawie w 2022 roku

Foto: PAP

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Bogusław Chrabota

Czy za „rozczarowaniem” Saudi Aramco polskim rynkiem paliwowym i planami wycofania się z Polski stoi polityka? Eksperci, z którymi udało mi się porozmawiać, twierdzą, że wyłącznie polityka – i to na wielu poziomach. Nie rynek.

Co do realiów czysto rynkowej oceny Polski i regionu Saudi Aramco od momentu podjęcia decyzji o wejściu w związek z naszą petrochemią zdania nie zmieniło. Polski rynek jest perspektywiczny, rozwojowy, a reorientacja w pozyskiwaniu surowców wskutek wojny w Ukrainie czyni z tej części Europy idealnego partnera dla Saudyjczyków. I to się zmienia. Wszystko inne tak.

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