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Starszy wiceprezes ds. downstream koncernu Saudi Aramco Mohammed Y. Al Qahtani (po lewej) podczas konferencji prasowej w lobby budynku Senator w Warszawie w 2022 roku
Czy za „rozczarowaniem” Saudi Aramco polskim rynkiem paliwowym i planami wycofania się z Polski stoi polityka? Eksperci, z którymi udało mi się porozmawiać, twierdzą, że wyłącznie polityka – i to na wielu poziomach. Nie rynek.
Co do realiów czysto rynkowej oceny Polski i regionu Saudi Aramco od momentu podjęcia decyzji o wejściu w związek z naszą petrochemią zdania nie zmieniło. Polski rynek jest perspektywiczny, rozwojowy, a reorientacja w pozyskiwaniu surowców wskutek wojny w Ukrainie czyni z tej części Europy idealnego partnera dla Saudyjczyków. I to się zmienia. Wszystko inne tak.
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