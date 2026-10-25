Brytyjczycy kolejny dzień zmagają się ze skutkami gwałtownej burzy Boelo. Urząd meteorologiczny Met Office zaalarmował w niedzielę, 25 października, że trudne warunki pogodowe nadal mogą stanowić zagrożenie dla życia. Służby zaapelowały do mieszkańców, by w miarę możliwości pozostali w domach. Ostrzeżenia objęły Szkocję, Irlandię Północną oraz północną Anglię.

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W niedzielę rano przez północne obszary kraju, szczególnie przez Szkocję, przeszły gwałtowne wichury. Prędkość porywów wiatru dochodziła do 135 km/h. W Szkocji i północnej Anglii obowiązuje pomarańczowy alert pogodowy, drugi w skali zagrożeń Met Office. Ostrzeżenie ma pozostać w mocy do późnego wieczora.

Organizacja ENA podała, że po przejściu burz Austen i Boelo udało się przywrócić dostawy energii elektrycznej do 345 tys. odbiorców. Mimo tych działań ponad 82 tys. gospodarstw domowych nadal pozostaje bez prądu.

Zakłócenia w transporcie przez burzę Boelo. Odwołane loty i pociągi

Poważne utrudnienia wystąpiły również w ruchu kolejowym w Szkocji. Jak przekazał zarządca infrastruktury Network Rail Scotland, powalone drzewa, uszkodzone linie energetyczne i lokalne podtopienia doprowadziły do zamknięcia wielu dróg oraz odcinków kolei. W Glasgow woda zalała tory na jednej ze stacji, dodatkowo komplikując podróże.

Problemy z dostawami prądu odnotowano także w Irlandii Północnej. Według operatora sieci energetycznej w niedzielę przed południem energia nie była tam dostarczana do około 7 tys. gospodarstw domowych. Z powodu warunków pogodowych odwołano również rejsy promowe z Belfastu do Szkocji i Anglii.

Zakłócenia objęły także ruch lotniczy. W niedzielę rano na międzynarodowym lotnisku w Belfaście anulowano około 15 lotów. Również na lotnisku Belfast–George Best odwołano część połączeń, między innymi z Londynem, Glasgow i Leeds.