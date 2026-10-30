Zatrzymany w Świdnicy 55-letni obywatel Rosji jest podejrzany o prowadzenie działań na rzecz obcego wywiadu.
Do zatrzymania 55-latka doszło w czasie policyjnych działań, które związane były bezpośrednio z zabezpieczeniem meczu piłki nożnej odbywającego się na terenie Świdnicy. Po zakończonym spotkaniu policjanci patrolowali miasto, sprawdzając, czy gdzieś nie gromadzą się pseudokibice. Jak relacjonuje miejscowa policja, w trakcie tych działań funkcjonariusze zauważyli osobowego volkswagena zaparkowanego przy niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Znajdował się w nim mężczyzna, który szybko wycofał się i odjechał, gdy tylko zauważył mundurowych. Policjanci pojechali w tym samym kierunku i w pobliżu wiaduktu kolejowego ponownie zauważyli ten sam pojazd.
Jak przekazała policja, mężczyzna znajdował się obok auta, a na widok funkcjonariuszy stał się nerwowy i próbował szybko wrócić do samochodu. Policjanci podjęli wobec niego interwencję, w trakcie której okazało się, że posiada przy sobie profesjonalny sprzęt fotograficzny, którym wykonywał zdjęcia pociągów oraz infrastruktury kolejowej. Mężczyzna został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.
Czytaj więcej
Żandarmeria Wojskowa zatrzymała uczestnika kursu przeszkolenia rezerwy na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Miał przy sobie kilka różnych telef...
W toku analizy zabezpieczonego sprzętu, prowadzonej przez świdnickich policjantów we współpracy z funkcjonariuszami wrocławskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, ujawniono setki tysięcy plików o zbliżonej tematyce. Na fotografiach znajdowały się m.in. obiekty ważnej infrastruktury kolejowej i komunikacyjnej, w tym także określanej mianem krytycznej – nie tylko na terenie Polski.
55-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty z art. 130 par. 1 Kodeksu karnego. Mowa o działalności na rzecz obcego wywiadu przeciwko RP, w ten sposób, że wykonywał fotografie elementów infrastruktury kolejowej, komunikacyjnej oraz obiektów produkcyjnych z zamiarem ich przekazania obcemu wywiadowi.
Czytaj więcej
Policja powinna przedstawić wniosek o czerwoną notę dla Pawła Rubcowa wraz z pełną argumentacją i pozostawić jego ocenę Interpolowi - mówi Tomasz S...
Policjanci zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i fotograficzny, telefony komórkowe, laptopy oraz dyski przenośne i zewnętrzne o dużej pojemności, a także kilka różnych dokumentów tożsamości.
Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na skierowanie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował, że 55-latek spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące. Za tego rodzaju przestępstwo grozić może kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż pięć lat.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas