– Chciałam oczyścić atmosferę – powiedziała Peltola przemawiając w jednym z barów w centrum Juneau, stolicy Alaski. – Nie wiedziałam niczego o żadnym innym kandydacie na karcie wyborczej, oprócz mnie i mojego rywala. To wszystko, o czym wiedziałam. Nie jestem zainteresowana oszukiwaniem wyborców – zapewniła.

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Prokurator generalny USA zarzuca wyborcze oszustwo Partii Demokratycznej

Wcześniej „New York Times” napisał, że osoby z kręgu kandydatki Partii Demokratycznej podjęły działania, które doprowadziły do tego, że w wyborach, oprócz Peltoli i senatora Dana Sullivana, startuje jeszcze jeden kandydat nazywający się tak samo, jak republikański senator. AP cytuje osobę znającą kulisy sprawy, która twierdzi, że po publikacji „NYT” wysłano wezwania do złożenia zeznań przed wielką ławą przysięgłych lub przedstawienia dokumentów, a śledczy wystąpili z żądaniem zabezpieczenia dokumentacji w tej sprawie.

Wybory do Senatu na Alasce mają duże znaczenie, ponieważ utrata fotela senatora z tego stanu przez Partię Republikańską może przyczynić się do zdobycia większości w izbie wyższej Kongresu przez Partię Demokratyczną.

Republikański gubernator Alaski Mike Dunleavy nakazał wszczęcie śledztwa mającego wyjaśnić, czy kandydatka na senatora z Partii Demokratycznej brała udział w rekrutacji kandydata w wyborach, który nosi imię i nazwisko jej republikańskiego kontrkandydata. – Celowe oszukiwanie wyborców, aby oddawali głosy na kogoś innego, godzi w uczciwość wyborów – mówił gubernator po publikacji „NYT”.

Sprawą już wcześniej zajmował się Departament Sprawiedliwości, który od miesięcy sprawdzał oskarżenia o to, że Dan J. Sullivan Jr. zdecydował się na start w wyborach, aby odebrać część głosów senatorowi Danowi S. Sullivanowi poprzez wprowadzenie w błąd wyborców. Donald Trump wezwał w tym tygodniu do wszczęcia postępowania karnego przeciwko Peltoli i jej sztabowi.

Prokurator generalny Todd Blanche w rozmowie z Fox News nie chciał mówić o kulisach śledztwa, ale oskarżył demokratów o oszustwo. – Próbują odebrać głosy rywalowi, nie przez start w wyborach, nie przez skupienie się na sprawach, lecz przez wystawienie (w wyborach) osoby z tym samym nazwiskiem – oburzał się. Trump miał polecić Departamentowi Sprawiedliwości działania, które mają doprowadzić do zablokowania zatwierdzenia wyniku wyborów na Alasce, jeśli wygra je Peltola.

Sam Dan J. Sullivan Jr. zaprzeczał, że startuje w interesie Partii Demokratycznej i twierdził, że nie miał żadnego kontaktu z ludźmi ze sztabu Peltoli.

Donald Trump sugeruje, że zwycięstwo kandydatki Partii Demokratycznej na Alasce może zostać nieuznane

Trump 29 października poddał w wątpliwość to, czy w przypadku wygrania wyborów Peltola obejmie mandat senatora. – Cóż, zobaczycie, co się stanie – powiedział prezydent w rozmowie z dziennikarzami. – Jest trudno uwierzyć, że w ogóle może startować – dodał. Później na wiecu poparcia dla republikańskiej senator Darline Graham Trump stwierdził, że Peltola powinna być skreślona z karty wyborczej.

O próbę „kradzieży miejsca w Senacie” oskarżył też kandydatkę Partii Demokratycznej wiceprezydent J.D. Vance. – To haniebne – dodał i poparł przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie.

Start Daniela J. Sullivana Jr., emerytowanego nauczyciela, w wyborach do Senatu jest możliwy dzięki orzeczeniu Sądu Najwyższego, który zmienił decyzję urzędników wyborczych w jego sprawie (ci nie chcieli go zarejestrować uznając, że jego start ma na celu zmylenie wyborców).

Na kartach w wyborach do Senatu pojawi się więc Dan S. Sullivan, przy którym pojawi się informacja, że jest to zarejestrowany republikanin i urzędujący senator oraz Daniel J. Sullivan Jr., przy którym nie będzie żadnej partyjnej afiliacji.