Rzeczpospolita

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Najpierw dostał Nobla, niedawno nasze obywatelstwo. Prof. Victor Ambros chce zmienić polską naukę

To jeden z powodów, dla których starałem się o obywatelstwo – wspierać w Polsce naukę, a także uhonorować mojego ojca oraz polskich przodków. Mogę być w tym skuteczny, ponieważ Nagroda Nobla daje pewną rozpoznawalność. Chcę też wykorzystać swoje doświadczenie związane z amerykańskim systemem naukowym. Rozmowa z prof. Victorem Ambrosem, Noblistą z medycyny, od września posiadaczem polskiego obywatelstwa

Publikacja: 30.10.2026 09:57

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Może istnieje sposób, aby zachęcić osoby polskiego pochodzenia do powrotu do Polski i założenia tuta

Może istnieje sposób, aby zachęcić osoby polskiego pochodzenia do powrotu do Polski i założenia tutaj własnych laboratoriów – mówi prof. Victor Ambros. Na zdjęciu podczas ceremonii wręczenia Nagród Nobla 10 grudnia 2024 r. w Sztokholmie

Foto: Jonathan NACKSTRAND/AFP

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Katarzyna Tarczyńska

Dlaczego właśnie teraz zdecydował się pan ubiegać o polskie obywatelstwo?

Myślałem o tym od dłuższego czasu. O tym, że można zostać obywatelem Polski, jeśli jedno z rodziców było Polakiem, dowiedziałem się, kiedy mój kuzyn uzyskał polskie obywatelstwo. Mój ojciec urodził się w małej wiosce na terenie ówczesnej wschodniej Polski, a obecnej Białorusi. Jego rodzice zmarli, gdy on i jego siostra byli jeszcze mali. Dostał stypendium na naukę w gimnazjum w Wilnie i rozpoczął ją w 1937 r. Uczył się tam przez dwa lata aż do wybuchu wojny jesienią 1939 r. Przez kolejne dwa i pół roku był bezdomny i się ukrywał, ponieważ Sowieci wydali nakaz jego aresztowania. Potem, kiedy na ten teren wkroczyli Niemcy, został schwytany i wysłany do Niemiec, gdzie pracował w obozie pracy, w fabryce.

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