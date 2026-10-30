Dlaczego właśnie teraz zdecydował się pan ubiegać o polskie obywatelstwo?

Myślałem o tym od dłuższego czasu. O tym, że można zostać obywatelem Polski, jeśli jedno z rodziców było Polakiem, dowiedziałem się, kiedy mój kuzyn uzyskał polskie obywatelstwo. Mój ojciec urodził się w małej wiosce na terenie ówczesnej wschodniej Polski, a obecnej Białorusi. Jego rodzice zmarli, gdy on i jego siostra byli jeszcze mali. Dostał stypendium na naukę w gimnazjum w Wilnie i rozpoczął ją w 1937 r. Uczył się tam przez dwa lata aż do wybuchu wojny jesienią 1939 r. Przez kolejne dwa i pół roku był bezdomny i się ukrywał, ponieważ Sowieci wydali nakaz jego aresztowania. Potem, kiedy na ten teren wkroczyli Niemcy, został schwytany i wysłany do Niemiec, gdzie pracował w obozie pracy, w fabryce.