Hannes Stein: Antysemityzm uważam za nudny. Mój instynkt mówi: Idź do domu i czytaj

Najgorszym grzechem Netanjahu jest to, że za jego sprawą ideologia Me’ira Kahane’a – faszystowskiego rabina – znalazła się w samym centrum izraelskiej polityki. A kiedyś Kahane był kimś, kogo wszyscy unikali. Nie chcieli mieć nic wspólnego z tym plugastwem.Rozmowa z Hannesem Steinem, pisarzem i dziennikarzem

