Rzeczpospolita

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Hannes Stein: Antysemityzm uważam za nudny. Mój instynkt mówi: Idź do domu i czytaj

Najgorszym grzechem Netanjahu jest to, że za jego sprawą ideologia Me’ira Kahane’a – faszystowskiego rabina – znalazła się w samym centrum izraelskiej polityki. A kiedyś Kahane był kimś, kogo wszyscy unikali. Nie chcieli mieć nic wspólnego z tym plugastwem.Rozmowa z Hannesem Steinem, pisarzem i dziennikarzem

Publikacja: 29.10.2026 12:03

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– Nikt mi nie wmówi, że antysemityzm w Ameryce był skutkiem czegokolwiek, co zrobił Netanjahu. Prote

– Nikt mi nie wmówi, że antysemityzm w Ameryce był skutkiem czegokolwiek, co zrobił Netanjahu. Protesty na Uniwersytecie Columbia zaczęły się 7 października. Nie było jeszcze ani jednego izraelskiego żołnierza w Gazie – mówi Hannes Stein. Na zdjęciu propalestyńska demonstracja w Nowym Jorku, 10 października 2026

Foto: Selcuk Acar / Anadolu via AFP

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Bogusław Chrabota

Zacznijmy od pana tożsamości. Urodził się pan w Niemczech, mieszka pan w Ameryce. Kim pan jest? Żydem? Niemieckim Żydem? Amerykańskim?

To proste. Niemiecki to mój język. Żydem jestem z pochodzenia i wyznania. A moim narodem jest naród amerykański.

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