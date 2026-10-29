Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
– Nikt mi nie wmówi, że antysemityzm w Ameryce był skutkiem czegokolwiek, co zrobił Netanjahu. Protesty na Uniwersytecie Columbia zaczęły się 7 października. Nie było jeszcze ani jednego izraelskiego żołnierza w Gazie – mówi Hannes Stein. Na zdjęciu propalestyńska demonstracja w Nowym Jorku, 10 października 2026
To proste. Niemiecki to mój język. Żydem jestem z pochodzenia i wyznania. A moim narodem jest naród amerykański.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas