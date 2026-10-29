Do ataku doszło w czwartek przed południem. Szef władz obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Hanża poinformował o ofiarach w komunikacie opublikowanym w serwisie Telegram.

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„13 osób zginęło w następstwie ataku Rosjan na Dniepr. Rannych zostało co najmniej pięć osób. Medycy udzielają im niezbędnej pomocy” – napisał Hanża.

Dron uderzył w peron z pasażerami

Informacje o ataku przekazał również ukraiński państwowy przewoźnik kolejowy Ukrzaliznycia. Według spółki rosyjski dron uderzeniowy trafił w peron dworca w Dnieprze, na którym przebywali pasażerowie pociągu relacji Dniepr–Zaporoże.

Władze poinformowały o śmierci 13 osób i co najmniej pięciu rannych. Poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna.