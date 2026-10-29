Skutki rosyjskiego ataku w Dnieprze na Ukrainie, 19 września 2026
Do ataku doszło w czwartek przed południem. Szef władz obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Hanża poinformował o ofiarach w komunikacie opublikowanym w serwisie Telegram.
„13 osób zginęło w następstwie ataku Rosjan na Dniepr. Rannych zostało co najmniej pięć osób. Medycy udzielają im niezbędnej pomocy” – napisał Hanża.
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Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła tej nocy co najmniej 231 dronów lecących w stronę Moskwy.
Informacje o ataku przekazał również ukraiński państwowy przewoźnik kolejowy Ukrzaliznycia. Według spółki rosyjski dron uderzeniowy trafił w peron dworca w Dnieprze, na którym przebywali pasażerowie pociągu relacji Dniepr–Zaporoże.
Władze poinformowały o śmierci 13 osób i co najmniej pięciu rannych. Poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna.
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