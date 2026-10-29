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Michał Szułdrzyński: Wniosków dla Polski z wyborów w Izraelu jest więcej niż się wydaje

Od lat lansuję tezę, że jeśli ktoś chce zrozumieć specyfikę polskiej polityki, nie powinien patrzyć na naszych sąsiadów.

Publikacja: 29.10.2026 07:48

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Polskę i Izrael łączy ingerencja Donalda Trumpa.

Polskę i Izrael łączy ingerencja Donalda Trumpa.

Foto: REUTERS

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Michał Szułdrzyński

Gdy po wtorkowych wyborach do Knesetu opublikowałem komentarz, w którym wyliczałem wnioski, jakie z izraelskich wyborów mogą płynąć dla Polski, spotkałem się z zaskakującą reakcją. Skrytykowała mnie posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, przekonując, że nie powinno się przenosić wniosków ze sceny politycznej Izraela do Polski. „U nas, póki co, nie ma partii mniejszości narodowych ani partii religijnych, my mamy wyższy próg wyborczy 5% vs. 3,25%), a co za tym idzie mniejsze rozdrobnienie w parlamencie, oni mają listę krajową, my 41 okręgów” – pisała. I oczywiście ma rację. Ale równocześnie porównywanie obu krajów ma – jestem o tym głęboko przekonany – sens, ze względu na podobieństwa, które nas łączą.

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