Gdy po wtorkowych wyborach do Knesetu opublikowałem komentarz, w którym wyliczałem wnioski, jakie z izraelskich wyborów mogą płynąć dla Polski, spotkałem się z zaskakującą reakcją. Skrytykowała mnie posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, przekonując, że nie powinno się przenosić wniosków ze sceny politycznej Izraela do Polski. „U nas, póki co, nie ma partii mniejszości narodowych ani partii religijnych, my mamy wyższy próg wyborczy 5% vs. 3,25%), a co za tym idzie mniejsze rozdrobnienie w parlamencie, oni mają listę krajową, my 41 okręgów” – pisała. I oczywiście ma rację. Ale równocześnie porównywanie obu krajów ma – jestem o tym głęboko przekonany – sens, ze względu na podobieństwa, które nas łączą.