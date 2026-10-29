Inicjatorem projektu jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, który podkreśla, że ewentualna kolej podziemna może w praktyce stać się wrocławskim metrem.

Reklama Reklama

We Wrocławiu rozpoczęły się odwierty geologiczne pod Dworcem Świebodzkim

DSDiK pierwsze dwa odwierty na głębokość 30 metrów na terenie Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu wykonała w środę 28 października. „Prace przeprowadzono w technologii odwiertów rdzeniowych, a pobrane próbki gruntu trafią do dalszych analiz geologicznych” – poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Podkreśliła jednocześnie, że odwierty stanowią ważny etap rozpoznania warunków panujących pod ziemią. Dzięki uzyskanym wynikom będzie można lepiej ocenić, czy budowa tunelu kolei podziemnej jest możliwa pod względem technicznym oraz jakie mogą być jej koszty. Ponadto badania mogą też pomóc w późniejszym wyborze najlepszej metody realizacji prac.

Metro we Wrocławiu? „Wiemy, że się da”

Rozpoczęciu odwiertów na terenie Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu towarzyszyła specjalna konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli lokalnych władz. W jej trakcie marszałek Dolnego Śląska Paweł Gancarz wskazał cel prac.

– Odwiert próbny trwa po to, żeby określić warunki geologiczne. Odpowiedzieć, co pod ziemią się znajduje, co może być potencjalnie wykonane – powiedział marszałek. – W ramach uzgodnień z Ministerstwem Infrastruktury potrzebny był ten kolejny krok, a tym kolejnym krokiem jest fizyczne działanie w terenie, na gruncie, zaprzeczenie też tym teoriom, które mówią, że we Wrocławiu się nie da. W naszej ocenie samorządowców, praktyków czujemy i wiemy, że się da – dodał.

Z kolei prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zwrócił uwagę na szansę, jaką może być dla miasta przywrócenie kolei na Dworzec Świebodzki.

– Jeżeli uda się przywrócić tutaj kolej na Dworzec Świebodzki, to będzie oznaczało, że można pociągiem w istocie wjechać do centrum Wrocławia. To oznacza kolejne pary pociągów, to oznacza kolejne tysiące Dolnoślązaków i Dolnoślązaczek, którzy będą mogli z pominięciem ruchu kołowego wjechać do stolicy swojego regionu – podkreślił prezydent.

Dworzec Świebodzki we Wrocławiu może zostać ponownie uruchomiony

Obecnie Dworzec Świebodzki we Wrocławiu nie pełni funkcji komunikacyjnej. Pociągi przyjmował do lat 90. XX wieku. Był wówczas naziemnym dworcem czołowym, na którym kończył się ruch.

Aktualne plany zakładają wybudowanie w pierwszej kolejności niemal kilometrowego odcinka tunelu przed Dworcem Świebodzkim, który stałby się dworcem podziemnym o charakterze czołowym. Następnie planowane jest wydrążenie ponad jednego kilometra tunelu, który połączyłby Dworzec Świebodzki z Dworcem Głównym we Wrocławiu, co znacząco mogłoby odciążyć ruch na tym ostatnim.