W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Polska z centrum serwisowym pocisków Patriot. Inwestycja może kosztować miliard dol.

Polska może stać się ważnym punktem europejskiego zaplecza serwisowego systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. Jak poinformowała we wtorek wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Stany Zjednoczone wraz z firmą Lockheed Martin zdecydowały o ulokowaniu w Polsce centrum serwisowego najnowszych pocisków przechwytujących PAC-3.

Decyzja zapadła w czasie, gdy wojny Rosji z Ukrainą oraz Stanów Zjednoczonych z Iranem zwracają uwagę na znaczenie skutecznej obrony przeciwrakietowej. Państwa zachodnie coraz większą wagę przywiązują do zdolności przechwytywania pocisków i rozwijania infrastruktury, która pozwala utrzymywać systemy uzbrojenia w gotowości.

W 2024 r. Stany Zjednoczone zdecydowały o lokalizacji w Niemczech pierwszego europejskiego zakładu produkującego pociski przechwytujące PAC-2 do baterii Patriot. Teraz centrum serwisowe pocisków PAC-3 ma powstać w Polsce. O tę inwestycję zabiegały również inne państwa, w tym Niemcy i Norwegia.

Według informacji przekazanych przez wiceminister obrony inwestycja będzie kosztować około miliarda dol. i zostanie przynajmniej częściowo sfinansowana przez stronę polską. O jej lokalizację zabiegały zarówno rząd, jak i prezydent. Jeśli projekt zostanie zrealizowany zgodnie z zapowiedziami, może wzmocnić pozycję Polski w europejskim systemie wsparcia technicznego dla uzbrojenia Patriot oraz zwiększyć znaczenie współpracy przemysłowej z USA.

Kryzys zaufania do influencerów. Konsumenci coraz ostrożniej podchodzą do rekomendacji

Rynek influencer marketingu przyciąga setki milionów zł, jednak skuteczność internetowych rekomendacji może być mniejsza, niż sugerują popularność twórców i zasięgi ich profili. Z badań Payback wynika, że niemal dwie trzecie Polaków korzystających z mediów społecznościowych uważa, że publikowane tam treści nie wpływają na ich decyzje zakupowe albo oddziałują na nie w niewielkim stopniu. Tylko 8 proc. badanych deklaruje, że w dużym lub bardzo dużym stopniu ulega rekomendacjom twórców.

Dane mogą świadczyć o rosnącej świadomości odbiorców, którzy nauczyli się krytycznie oceniać przekaz reklamowy i nie podejmują już decyzji zakupowych wyłącznie pod wpływem internetowych idoli. Dla branży oznacza to konieczność większego skupienia się na wiarygodności, wiedzy i rzeczywistej wartości publikowanych treści.

Dodatkowym wyzwaniem staje się rozwój sztucznej inteligencji. AI zapewnia użytkownikom łatwo dostępne źródło informacji, które może konkurować z poradami i rekomendacjami publikowanymi przez influencerów. Odbiorcy mogą szybciej porównywać produkty, szukać odpowiedzi na konkretne pytania i weryfikować informacje bez konieczności polegania wyłącznie na opiniach internetowych twórców.

Nie oznacza to jednak, że influencerzy stracą znaczenie z dnia na dzień. Badania wskazują, że szczególnie skuteczni pozostają twórcy dysponujący wiedzą i doświadczeniem w określonej dziedzinie.

Friedrich Merz chce bliższej współpracy Europy z Azją. Proponuje strategiczny sojusz

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wezwał we wtorek do zacieśnienia współpracy między Europą a krajami Azji. Przemawiając w Singapurze, wskazał na potrzebę budowy strategicznego sojuszu obejmującego handel, technologie i bezpieczeństwo. Jak informuje „Die Welt”, Merz argumentował, że erozja dotychczasowego porządku globalnego stanowi wyzwanie zarówno dla Europy, jak i dla średniej wielkości państw azjatyckich.

Niemiecki kanclerz zaproponował zawarcie międzynarodowej umowy między Unią Europejską a sygnatariuszami Partnerstwa Transpacyficznego. Wśród państw wymienianych w tym kontekście znajdują się między innymi Kanada, Singapur, Japonia i Malezja. Zacieśnienie relacji miałoby stworzyć podstawy do rozwoju współpracy gospodarczej i technologicznej oraz zwiększyć możliwości wspólnego reagowania na wyzwania związane z bezpieczeństwem.

Propozycja pojawia się w czasie, gdy państwa europejskie poszukują nowych kierunków współpracy handlowej i dostępu do strategicznych surowców. Równolegle Unia Europejska liczy na wzrost inwestycji w australijski sektor metali ziem rzadkich. Według wypowiedzi ambasadora UE w Australii planowana umowa handlowa ma doprowadzić między innymi do zniesienia ceł na import tych surowców, a nad koordynacją inwestycji w ich produkcję ma pracować Europejski Bank Inwestycyjny.

Zacieśnianie relacji z partnerami z Azji i regionu Pacyfiku może mieć znaczenie dla europejskich firm poszukujących nowych rynków, dostawców i możliwości inwestycyjnych. Na razie propozycja Merza pozostaje inicjatywą polityczną, której dalszy rozwój będzie zależał od stanowiska zainteresowanych państw oraz uzgodnienia konkretnych warunków współpracy.

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Polski złoty pod presją. Euro najdroższe od niemal trzech lat

Polska waluta osłabia się wobec głównych walut. Jak opisuje Mikołaj Fidziński w „Parkiecie”, analitycy ankietowani wcześniej przez redakcję przewidywali, że w październiku dolar amerykański będzie kosztował około 3,82 zł. Tymczasem jego kurs wzrósł do około 3,95 zł, osiągając najwyższy poziom od ponad półtora roku.

Pod presją znajduje się również złoty wobec euro. W poprzednim tygodniu kurs wspólnej waluty przekroczył 4,40 zł, osiągając poziom niewidziany od niemal trzech lat. Słabsza waluta może mieć znaczenie dla przedsiębiorstw rozliczających się w euro i dolarach, a także dla konsumentów kupujących towary importowane lub planujących zagraniczne wydatki.

Zdaniem Tomasza Marka, analityka w Biurze Strategii Rynkowych PKO BP, na osłabienie złotego wpływają przede wszystkim czynniki globalne, w tym wysokie ceny surowców energetycznych. Ekspert nie przypisuje głównej roli czynnikom krajowym. Podobną ocenę przedstawia Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku, który wskazuje również na ograniczanie przez inwestorów zaangażowania w waluty rynków wschodzących.

W najbliższym czasie dla kursu złotego istotne będą decyzje i komunikaty banków centralnych: amerykańskiej Rezerwy Federalnej, Europejskiego Banku Centralnego oraz polskiej Rady Polityki Pieniężnej. RPP ma w przyszłym tygodniu zdecydować o wysokości stóp procentowych, a według ekspertów nie można wykluczyć ich podwyżki. Kierunek polityki pieniężnej i dalszy rozwój sytuacji na rynkach surowcowych będą ważnymi czynnikami wpływającymi na notowania polskiej waluty.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.