W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Sztuczna inteligencja napędza zwolnienia. Microsoft i holenderski rząd planują redukcje

Rozwój sztucznej inteligencji i związany z nim wzrost efektywności pracy coraz mocniej wpływają na plany zatrudnienia firm i instytucji publicznych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegał już przed negatywnymi konsekwencjami AI dla rynku pracy, porównując zachodzące zmiany do powolnego tsunami. Kolejne informacje o redukcjach w sektorach bankowym, technologicznym i e-commerce wskazują, że obawy o przyszłość części miejsc pracy stają się coraz bardziej konkretne.

Jednym z najgłośniejszych przykładów jest Microsoft. W poniedziałek koncern poinformował o uruchomieniu programu dobrowolnych odejść skierowanego do nawet 60 tys. pracowników, czyli około jednej czwartej globalnej załogi. Firma uzasadnia zmiany potrzebą ograniczenia kosztów i reorganizacji struktur. Jednocześnie oszczędności mają pomóc w finansowaniu dalszego rozwoju sztucznej inteligencji.

Zmiany obejmują także administrację publiczną. Holenderski rząd zapowiedział zmniejszenie liczby urzędników służby cywilnej o 25 tys. osób. Decyzja ma związek z wdrażaniem AI i oczekiwanym wzrostem efektywności. Według zapowiedzi działania te mogą przynieść nawet 3,5 mld euro oszczędności rocznie.

Choć masowe zwolnienia, przed którymi ostrzegali niektórzy eksperci, nie nastąpiły dotąd na przewidywaną skalę, proces zmian stopniowo przyspiesza. Przedsiębiorstwa inwestują w automatyzację, a część oszczędności przeznaczają na kolejne wdrożenia technologiczne. Coraz ważniejsze staje się więc pytanie, które zawody i zadania będą najbardziej podatne na zastąpienie przez AI, a które zyskają dzięki współpracy z nowymi narzędziami.

BGK kołem ratunkowym dla Portu Polska. Projekt potrzebuje nawet 20 mld zł

Port Polska, wcześniej znany jako Centralny Port Komunikacyjny, mierzy się z wyzwaniami związanymi z finansowaniem jednej z największych inwestycji transportowych w historii kraju. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, w rozwiązaniu problemu może pomóc Bank Gospodarstwa Krajowego. Wstępne rozmowy dotyczące wsparcia projektu potwierdził prezes banku Mirosław Czekaj.

Potencjalne zaangażowanie BGK mogłoby sięgnąć nawet 20 mld zł. To kwota odpowiadająca luce finansowej, która według informacji przekazanych przez „Rzeczpospolitą” utrudnia realizację inwestycji. Wsparcie banku mogłoby zatem odegrać istotną rolę w zabezpieczeniu środków potrzebnych do dalszego prowadzenia projektu.

Port Polska to przedsięwzięcie o dużej skali, obejmujące rozwój infrastruktury transportowej. Zapewnienie stabilnego finansowania ma kluczowe znaczenie dla możliwości realizacji kolejnych etapów inwestycji. Bez odpowiednich środków trudno będzie utrzymać zakładane tempo prac i planować dalsze wydatki.

Na razie mowa o wstępnych rozmowach, a nie o sfinalizowanej umowie finansowej. Ostateczne warunki ewentualnego wsparcia będą więc istotne zarówno dla samej spółki, jak i dla przyszłości całego przedsięwzięcia.

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Bruksela chce chronić przemysł meblarski. UE rozważa cła na towary z Chin

Unia Europejska planuje wprowadzenie środków ochronnych obejmujących między innymi chemikalia, meble i maszyny importowane z Chin. Jak podała agencja Bloomberg, propozycje mają zostać przedstawione na początku 2027 r.. Wśród rozważanych rozwiązań znajdują się cła oraz kontyngenty, które mogłyby ograniczyć presję konkurencyjną ze strony chińskich dostawców.

Plany Brukseli są szczególnie istotne dla polskiego przemysłu meblarskiego, który od dłuższego czasu zmaga się z trudną sytuacją. Jednym z czynników wskazywanych w kontekście problemów branży jest import produktów z Chin. Dodatkowe środki ochronne mogłyby zmienić warunki konkurencji na europejskim rynku i dać producentom z UE większą przestrzeń do rywalizacji.

Znaczenie takich działań wykracza poza sam sektor meblarski. Przemysł europejski mierzy się z presją kosztową oraz konkurencją ze strony zagranicznych producentów, dlatego polityka handlowa staje się jednym z narzędzi wspierania lokalnych przedsiębiorstw. Ewentualne cła i kontyngenty mogłyby wpłynąć na ceny, dostępność produktów i decyzje dotyczące łańcuchów dostaw.

Na razie nie przedstawiono ostatecznych rozwiązań, a szczegóły planowanych środków mają być znane w przyszłym roku. Dla polskich firm kluczowe będzie to, czy zapowiadane działania rzeczywiście poprawią ich pozycję konkurencyjną i pomogą zahamować pogłębianie się kryzysu w branży meblarskiej.

Anthropic szykuje IPO. Twórca Claude celuje w wycenę nawet 2 bln dol.

Anthropic, firma rozwijająca model sztucznej inteligencji Claude, przygotowuje się do wejścia na giełdę. Według informacji przedstawionych w transkrypcji spółka złożyła prospekt emisyjny i rozważa ofertę publiczną, która mogłaby przynieść nawet 100 mld dol.. Byłaby to jedna z największych ofert publicznych w historii rynków kapitałowych.

Ambicje Anthropic są związane z dynamicznym wzrostem przychodów. Firma miała odnotować czternastokrotny wzrost przychodów w ujęciu półrocznym, osiągając poziom przekraczający 16 mld dol.. Spółka celuje w wycenę sięgającą nawet 2 bln dol., co plasowałoby ją w gronie najwyżej wycenianych przedsiębiorstw na świecie.

Potencjalne IPO pokazuje, jak ogromne środki przyciąga obecnie rynek sztucznej inteligencji. Inwestorzy obserwują rozwój modeli AI i możliwości ich komercyjnego wykorzystania, a firmy technologiczne poszukują kapitału na dalsze inwestycje. Skala planowanej oferty Anthropic wskazuje na ambicje spółki i wysokie oczekiwania związane z jej przyszłym rozwojem.

Jednocześnie tak wysoka potencjalna wycena stawia przed inwestorami pytania o trwałość tempa wzrostu przychodów i zdolność firm AI do przekształcania popularności swoich produktów w długoterminowe zyski. Ostateczna wartość oferty i warunki debiutu będą zależeć od dalszych decyzji spółki oraz sytuacji na rynkach kapitałowych.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.