– Na końcu mamy dwie możliwe decyzje: zgodę albo odmowę – mówi „Rzeczpospolitej” Wojciech Balczun o wniosku o uznanie zmiany właściciela telewizji TVN. Ministerstwo Aktywów Państwowych wezwało Skydance do uzupełnienia dokumentacji.

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– Dopiero wpłynęło formalne zawiadomienie. Ma jeszcze pewne braki, więc wystąpiliśmy o ich uzupełnienie. Kiedy dokumentacja będzie kompletna, formalnie rozpoczniemy procedurę – mówi minister Wojciech Balczun w rozmowie z „Rzeczpospolitą” (cały wywiad z ministrem aktywów państwowych już w środę na rp.pl).

Ministerstwo Aktywów Państwowych informowało wcześniej, że zawiadomienie o zmianie właściciela TVN wpłynęło 13 października wieczorem, a dzień później resort rozpoczął procedurę administracyjną. Teraz z wypowiedzi ministra wynika, że przed rozpoczęciem jej właściwego etapu konieczne jest usunięcie braków formalnych.

Minister Wojciech Balczun o TVN: na końcu zgoda albo odmowa

Postępowanie jest następstwem przejęcia Warner Bros. Discovery, pośredniego właściciela TVN, przez Skydance. Globalna transakcja została sfinalizowana 6 października. TVN znajduje się jednak na liście podmiotów podlegających ochronie państwa na podstawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji, dlatego zmiana kontroli nad spółką podlega ocenie polskich władz.

Balczun podkreśla, że MAP nie będzie oceniał ani próbował podważać samej transakcji przeprowadzonej w Stanach Zjednoczonych.

– Ministerstwo nie będzie badało transakcji amerykańskiej ani blokowało tego, co wydarzyło się za oceanem. Możemy wyłącznie sprawdzić wpływ transakcji na podmiot w Polsce i polski rynek. Na końcu mamy dwie możliwe decyzje: zgodę albo odmowę – mówi minister.

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia resort nie może unieważnić globalnego przejęcia Warner Bros. Discovery. Ustawa daje mu jednak możliwość zablokowania wykonywania praw z udziałów dotyczących TVN i – w określonych okolicznościach – nakazania ich sprzedaży.

Czy zmiana właściciela TVN wpłynie na pluralizm mediów

Transakcja od początku wywołuje także pytania o przyszłą niezależność redakcyjną TVN. Wynika to m.in. z politycznych skojarzeń związanych z rodziną Ellisonów, stojącą za Skydance, oraz z dyskusji o zabezpieczeniach niezależności mediów należących do nowej grupy w Stanach Zjednoczonych.

Zapytaliśmy ministra Balczuna, czy przy ocenie transakcji resort będzie brał pod uwagę również możliwy wpływ zmiany właścicielskiej na pluralizm debaty publicznej.

– Mogę się wypowiedzieć wyłącznie w zakresie procedury prowadzonej przez ministerstwo. Ma ona charakter administracyjny i w dużej mierze techniczny – odpowiada. Dodaje jednak: – Jeśli chodzi o pluralizm, rozwiązania zastosowane przy transakcji za oceanem pokazują, że nowy właściciel podchodzi do utrzymania określonych standardów prawidłowo. Niektórzy być może już witali się z gąską, ale świat nie jest taki prosty.

W USA kwestie niezależności redakcyjnej mediów znalazły się w centrum debaty wokół transakcji. W Polsce Reporterzy bez Granic ostrzegali przed ryzykiem dla niezależności TVN24, a Towarzystwo Dziennikarskie apelowało o powołanie w TVN rady ds. niezależności redakcyjnej.

Kto zdecyduje w sprawie TVN. Rola ministra i Komitetu Konsultacyjnego

Przed rozstrzygnięciem MAP musi uzyskać rekomendację Komitetu Konsultacyjnego, w którym zasiadają przedstawiciele ministerstw, służb oraz innych instytucji państwa. Członków komitetu powołuje premier. Sama rekomendacja nie jest jednak dla ministra wiążąca.

Ustawa pozwala brać pod uwagę m.in. kwestie bezpieczeństwa państwa i obywateli, zobowiązania sojusznicze Polski, stosunki zagraniczne oraz porządek publiczny. Jak wskazywali cytowani przez „Rzeczpospolitą” prawnicy, katalog przesłanek jest szeroki, ale podstawą decyzji nie może być sam interes ekonomiczny państwa.

TVN został objęty państwową ochroną w 2024 r., gdy ówczesny właściciel analizował możliwość sprzedaży stacji. Wśród potencjalnych inwestorów wymieniano wówczas m.in. podmiot z Węgier. Po przejęciu Warner Bros. Discovery sytuacja jest inna: kontrola nad TVN przechodzi z jednego amerykańskiego właściciela do drugiego. To może mieć znaczenie przy ewentualnej próbie uzasadnienia sprzeciwu. Prawnicy i komentatorzy zwracają uwagę, że wykazanie zagrożenia dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego przy zmianie jednego amerykańskiego inwestora na innego może być trudne.