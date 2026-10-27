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Michał Szułdrzyński: Donald Tusk musi zrobić to, co Jarosław Kaczyński. Cenę zapłaci PSL

Donald Tusk stoi przed politycznym paradoksem. Aby utrzymać władzę, musi powtórzyć strategię Jarosława Kaczyńskiego z 2015 r. i zjednoczyć swój obóz. Sondaże dają wspólnej liście szansę na większość, ale PSL może okazać się największą przeszkodą.

Publikacja: 27.10.2026 16:07

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Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP

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Michał Szułdrzyński

We wtorek zostały opublikowane dwa różne sondaże pokazujące bardzo podobny trend. Badania OGB i United Surveys dla Wirtualnej Polski sprawdziły, jak wyglądałoby poparcie dla jednej listy, na której znalazłyby się wszystkie ugrupowania tworzące koalicję rządzącą. Według badania dla WP wspólna lista koalicji mogłaby liczyć na 39 proc. poparcia, co przełożyłoby się na 228 głosów w Sejmie. Według OGB taka lista mogłaby liczyć aż na 44 proc. poparcia, co dałoby jej 231 mandatów.

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