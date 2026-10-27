We wtorek zostały opublikowane dwa różne sondaże pokazujące bardzo podobny trend. Badania OGB i United Surveys dla Wirtualnej Polski sprawdziły, jak wyglądałoby poparcie dla jednej listy, na której znalazłyby się wszystkie ugrupowania tworzące koalicję rządzącą. Według badania dla WP wspólna lista koalicji mogłaby liczyć na 39 proc. poparcia, co przełożyłoby się na 228 głosów w Sejmie. Według OGB taka lista mogłaby liczyć aż na 44 proc. poparcia, co dałoby jej 231 mandatów.