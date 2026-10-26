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Marek Kutarba: Łatwiej kupić samolot niż pilota

Polska kupuje F-35, Apache’e, czołgi i inne uzbrojenie na potęgę. Ale ten sprzęt sam się nie obsłuży. Brakuje nam pilotów i techników, a dekad zaniedbań nie da się nadrobić w kilka lat. Nawet za największe pieniądze.

Publikacja: 26.10.2026 04:36

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Brak pilotów to dopiero początek problemu polskiej armii

Brak pilotów to dopiero początek problemu polskiej armii

Foto: Bloomberg

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Marek Kutarba

Szybka modernizacja Sił Zbrojnych RP, przez dekady zaniedbywanych przez polityków niezależnie od ich barw partyjnych, bezlitośnie obnaża dziś naiwność przekonania, że dziesiątki lat bezczynności da się nadrobić w ciągu kilku lat. Owszem, można sobie nakupić nowego sprzętu niemal do woli. Kto bogatemu zabroni? Na końcu jednak ktoś musi obsługiwać wszystkie te kupione za pieniądze podatników narzędzia wojny. I z tym zarówno Polska, jak i inne kraje Zachodu mają dziś spory problem. 

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