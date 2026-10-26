Szybka modernizacja Sił Zbrojnych RP, przez dekady zaniedbywanych przez polityków niezależnie od ich barw partyjnych, bezlitośnie obnaża dziś naiwność przekonania, że dziesiątki lat bezczynności da się nadrobić w ciągu kilku lat. Owszem, można sobie nakupić nowego sprzętu niemal do woli. Kto bogatemu zabroni? Na końcu jednak ktoś musi obsługiwać wszystkie te kupione za pieniądze podatników narzędzia wojny. I z tym zarówno Polska, jak i inne kraje Zachodu mają dziś spory problem.