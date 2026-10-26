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Brak pilotów to dopiero początek problemu polskiej armii
Szybka modernizacja Sił Zbrojnych RP, przez dekady zaniedbywanych przez polityków niezależnie od ich barw partyjnych, bezlitośnie obnaża dziś naiwność przekonania, że dziesiątki lat bezczynności da się nadrobić w ciągu kilku lat. Owszem, można sobie nakupić nowego sprzętu niemal do woli. Kto bogatemu zabroni? Na końcu jednak ktoś musi obsługiwać wszystkie te kupione za pieniądze podatników narzędzia wojny. I z tym zarówno Polska, jak i inne kraje Zachodu mają dziś spory problem.
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