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Mimo obietnic polityków w Europie nadal zmieniamy czas
„Gdy na pola nadciąga burza, co pierwsze się zbiera: żyto czy owies?” – brzmiało pytanie ze starego PRL-owskiego dowcipu. „Plenum!”. W dowcipie tym chodziło o plenum (zebranie) komitetu centralnego partii komunistycznej, biurokratycznej maszyny faktycznie rządzącej krajem. Ale dowcip świetnie pasuje do tego, jak europejscy politycy podchodzą do odejścia od uciążliwych zmian czasu – na letni, a potem zimowy.
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