Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Krzysztof Adam Kowalczyk: Pięć lat czekamy na skasowanie zmiany czasu. Obudźcie się wreszcie, politycy

W sprawie likwidacji zmiany czasu zbiera się co jakiś czas w Europie dostojne gremium, obiecuje „analizę” i debatuje nad decyzją podjętą już wiele lat temu. Zamiast chrapać godzinę dłużej w tę niedzielę, obudźcie się wreszcie politycy.

Publikacja: 24.10.2026 07:37

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
Mimo obietnic polityków w Europie nadal zmieniamy czas

Mimo obietnic polityków w Europie nadal zmieniamy czas

Foto: Adobe Stock

Reklama
Reklama
Reklama

Krzysztof Adam Kowalczyk

„Gdy na pola nadciąga burza, co pierwsze się zbiera: żyto czy owies?” – brzmiało pytanie ze starego PRL-owskiego dowcipu. „Plenum!”. W dowcipie tym chodziło o plenum (zebranie) komitetu centralnego partii komunistycznej, biurokratycznej maszyny faktycznie rządzącej krajem. Ale dowcip świetnie pasuje do tego, jak europejscy politycy podchodzą do odejścia od uciążliwych zmian czasu – na letni, a potem zimowy.

Dlaczego politycy obiecali Europejczykom skasowanie zmian czasu i tego nie zrobili?

Pozostało jeszcze 88% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama