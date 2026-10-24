„Gdy na pola nadciąga burza, co pierwsze się zbiera: żyto czy owies?” – brzmiało pytanie ze starego PRL-owskiego dowcipu. „Plenum!”. W dowcipie tym chodziło o plenum (zebranie) komitetu centralnego partii komunistycznej, biurokratycznej maszyny faktycznie rządzącej krajem. Ale dowcip świetnie pasuje do tego, jak europejscy politycy podchodzą do odejścia od uciążliwych zmian czasu – na letni, a potem zimowy.

Dlaczego politycy obiecali Europejczykom skasowanie zmian czasu i tego nie zrobili?