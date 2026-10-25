Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Po zeszłotygodniowym barbarzyństwie na ulicach Paryża i wielu miast Francji, kiedy zrabowano ponad 2 tys. sklepów i podpalono budynki publiczne, rewolucja nie odpuszcza. Do kolejnych brutalnych protestów doszło w samej stolicy Francji i w innych francuskich miastach. I mimo że policja była tym razem lepiej przygotowana i mówi się o mniejszej liczbie zatrzymanych, groza ulicznej rewolty nie mija.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas