Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Bogusław Chrabota: Pełzające samobójstwo Zachodu. Czy Europie grozi rewolucja?

Protesty we Francji, Włoszech, Portugalii się nie kończą, a będą narastały. Za tydzień fala wielkiej rewolty w Niemczech. Ten chaos wspierany przez europejską klasę polityczną służy nie mieszkańcom Unii, a Putinowi.

Publikacja: 25.10.2026 18:38

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
Bogusław Chrabota: Pełzające samobójstwo Zachodu. Czy Europie grozi rewolucja?

Foto: REUTERS/Lisi Niesner

Reklama
Reklama
Reklama

Bogusław Chrabota

Po zeszłotygodniowym barbarzyństwie na ulicach Paryża i wielu miast Francji, kiedy zrabowano ponad 2 tys. sklepów i podpalono budynki publiczne, rewolucja nie odpuszcza. Do kolejnych brutalnych protestów doszło w samej stolicy Francji i w innych francuskich miastach. I mimo że policja była tym razem lepiej przygotowana i mówi się o mniejszej liczbie zatrzymanych, groza ulicznej rewolty nie mija.

Protesty we Francji i Portugalii, a za tydzień „Dzień gniewu” w Niemczech

Pozostało jeszcze 89% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama