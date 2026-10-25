Po zeszłotygodniowym barbarzyństwie na ulicach Paryża i wielu miast Francji, kiedy zrabowano ponad 2 tys. sklepów i podpalono budynki publiczne, rewolucja nie odpuszcza. Do kolejnych brutalnych protestów doszło w samej stolicy Francji i w innych francuskich miastach. I mimo że policja była tym razem lepiej przygotowana i mówi się o mniejszej liczbie zatrzymanych, groza ulicznej rewolty nie mija.

Protesty we Francji i Portugalii, a za tydzień „Dzień gniewu” w Niemczech