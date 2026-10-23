Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia
Niespodziewane odejście Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu na pierwszy rzut oka może utrudnić realizację dotychczasowych planów liderów koalicji rządzącej.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas