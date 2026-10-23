Michał Szułdrzyński: Dymisja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz to prezent dla liderów koalicji

Przed Donaldem Tuskiem i liderami koalicji rządzącej rozmowy o formule startu w wyborach parlamentarnych w 2027 r. Zanim je zaczną, muszą zamknąć trudne sprawy. Dymisja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz może im w tym pomóc.

