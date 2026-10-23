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Michał Szułdrzyński: Dymisja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz to prezent dla liderów koalicji

Przed Donaldem Tuskiem i liderami koalicji rządzącej rozmowy o formule startu w wyborach parlamentarnych w 2027 r. Zanim je zaczną, muszą zamknąć trudne sprawy. Dymisja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz może im w tym pomóc.

Publikacja: 23.10.2026 12:07

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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

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Michał Szułdrzyński

Niespodziewane odejście Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu na pierwszy rzut oka może utrudnić realizację dotychczasowych planów liderów koalicji rządzącej.

Jak wygląda plan, który realizuje właśnie koalicja rządząca? Trudne tematy do końca roku

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