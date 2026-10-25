Amerykański przywódca Donald Trump zapewnił, że w niedzielę nie dojdzie do ataku na Iran. Wcześniej ambasador USA w Turcji Thomas Barrack nie wykluczał możliwości przeprowadzenia uderzenia jeszcze w ten weekend.

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Trump odniósł się do sprawy podczas rozmowy z dziennikarzami przed wylotem do Michigan, gdzie miał uczestniczyć w wiecu. Początkowo zareagował kpiąco na pytanie o ewentualny atak na Iran jeszcze tego samego dnia. Następnie jednak zaprzeczył, by amerykańskie wojsko miało takie plany.

– Czy powiedziałbym ci o tym? Ale odpowiedź brzmi: nie, nie będzie dziś uderzenia – zadeklarował prezydent USA.

USA i Izrael szykują intensywne ataki na Iran

Kilka dni wcześniej możliwość przeprowadzenia ataku sygnalizował Thomas Barrack, ambasador Stanów Zjednoczonych w Turcji i wysłannik ds. Syrii. W wywiadzie udzielonym w czwartek stwierdził, że do uderzenia „absolutnie” może dojść jeszcze przed końcem weekendu. Podkreślił zarazem, że Trump dopuszcza zarówno rozwiązanie dyplomatyczne, jak i wznowienie działań wojennych.

W środę „New York Times” informował, że siły zbrojne USA i Izraela opracowują scenariusze ponownego przeprowadzenia intensywnych ataków na Iran. Według gazety operacja miałaby się rozpocząć po wyborach w Stanach Zjednoczonych, zaplanowanych na 3 listopada.

Rozważany wariant zakłada serię uderzeń o ograniczonym czasie trwania, ale dużej intensywności. Na celowniku miałyby się znaleźć irańskie obiekty energetyczne, instalacje związane z programem nuklearnym oraz arsenał rakiet i dronów.

W trakcie niedzielnej rozmowy z mediami amerykański prezydent poruszył także temat planowanych na listopad negocjacji z udziałem przedstawicieli USA, Ukrainy i Rosji. Trump zapowiedział, że spotkanie odbędzie się w najbliższym czasie. Wyraził również przekonanie, że zarówno Kijów, jak i Moskwa są zainteresowane osiągnięciem porozumienia.