Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kijów, Ukraina, 22 października 2026 roku.
W pierwszej połowie 2023 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał otrzymać prywatną i nieoficjalną propozycję planu pokojowego między jego krajem a Rosją. Jak doniósł niedawno „Financial Times”, plan ten miał zakładać uznanie pełnej kontroli Rosjan nad Krymem, częścią Donbasu oraz korytarzem lądowym z Rosji na półwysep krymski. Propozycja ta nie była, jak donosił „FT”, efektem wspólnych ustaleń USA, Ukrainy i Rosji. Zełenski miał odrzucić propozycję.
Jak się okazuje, sytuacja ta faktycznie miała miejsce – co potwierdził we wpisie na swoim koncie w serwisie X Oleksiy Goncharenko, ukraiński deputowany i wiceprzewodniczący komitetu ds. migracji, uchodźców i przesiedleńców w Zgromadzeniu Powszechnym Rady Europy.
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– Potwierdzam istnienie planu traktatu pokojowego z 2023 roku, którego treść wyciekła do „Financial Times” – napisał Goncharenko. Przekazał ponadto założenia odrzuconego przez Zełenskiego projektu.
Gonacharenko podał założenia projektu z 2023 roku. Zakładał on wycofanie rosyjskich wojsk z większości terytorium czterech okupowanych obwodów i przyjęcie nowej linii demarkacyjnej, przebiegającej „z grubsza wzdłuż granicy sprzed 24 lutego 2022 roku”. Zakładało to pozostawienie Krymu po rosyjskiej stronie i uznanie przez Ukrainę rosyjskiego władztwa nad półwyspem. Ukraina miała ponadto zagwarantować Rosji niezakłócony korytarz lądowy na Krym. Zawieszenie broni między państwami miało być zagwarantowane przez państwa NATO. Z kolei Rosja miała wówczas rozpocząć negocjacje dotyczące gwarancji bezpieczeństwa z USA.
Potwierdza to doniesienia „Financial Times”. Niemniej, Goncharenko postanowił dodać „od siebie” kilka szczegółów odrzuconej przez Zełenskiego oferty. „FT” informował, że w inicjatywę złożenia Zełenskiemu tej oferty zaangażowani byli: Matthias Varnig (były funkcjonariusz NRD, przedsiębiorca i znajomy Putina, kierujący w przeszłości spółką Nord Stream 2 AG) oraz producent filmowy Ołeksandr Rodnianski. Ten ostatni miał za zadanie utrzymywać kontakt z ukraińskimi władzami.
Jak przekazał Goncharenko, w sprawę zaangażowany był nie tylko Rodnianski, ale też Roman Abramovich, rosyjski biznesmen, inwestor i polityk, do 2022 roku właściciel brytyjskiego klubu Chelsea F.C.
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Opisane przez „FT” ustępstwa oferowane przez Rosję, jak przekazał Goncharenko, zakładały także oddanie zagrabionej Ukrainie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Ponadto, 300 mld dolarów z zamrożonych rosyjskich aktywów miało być przeznaczone na odbudowę Ukrainy, a więc także okupowanych terytoriów.
– Jeśli chodzi o Krym: nie wymagano od nas, byśmy uznali go za rosyjski, a jedynie uznania rosyjskiej kontroli nad półwyspem. Mówiąc inaczej, mieliśmy przyznać, że znajdował się on w danym momencie pod kontrolą Rosji (co zresztą jest faktem) – stwierdził Goncharenko. – Wymagano od nas także przyjęcia ustawy, zakazującej odzyskiwania Krymu drogą militarną – dodał.
Propozycja zakładała także powstanie na koszt Rosji korytarza lądowego w formie autostrady i linii kolejowej sięgających Krymu. Najtrudniejszą kwestią, jak stwierdził Goncharenko we wpisie, było zabezpieczenie przez Rosję tego korytarza.
– Dlatego Rosjanie byli gotowi oddać Melitopol, ale nie Tokmak. Bali się, że moglibyśmy zerwać korytarz przy pomocy ostrzału artyleryjskiego – stwierdził Goncharenko.
Potwierdził, że oferta została odrzucona przez prezydenta Zełenskiego.
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