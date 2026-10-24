W piątek Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina uzgodniły lokalne zawieszenie broni w okupowanych przez Rosję Ołeszkach w obwodzie chersońskim. Do sprawy w rozmowie z „Faktem” odniósł się teraz gen. Roman Polko, były dowódca jednostki GROM.

Reklama Reklama

Gen. Polko o kulisach rozejmu w Ołeszkach. „To gra pozorów”

Jak ocenił wojskowy, „to nie jest żadna zapowiedź czegokolwiek, tylko gra pozorów strony rosyjskiej po to, żeby jeszcze bardziej zmiękczać i tak już zmiękczonych pseudonegocjatorów amerykańskich”.

– Zawieszenie broni w Ołeszkach jest po to, żeby budować pozory podejścia pokojowego przez Rosję. Nic to Putina nie kosztuje, bo to nie jest żaden strategiczny obiekt czy cel – zaznaczył w rozmowie z „Faktem” gen. Roman Polko.

Ostre słowa o USA. Gen. Polko: Oczekują kapitulacji od Ukrainy

Jak podkreślił były dowódca jednostki GROM, „widać wyraźnie, że strona amerykańska tak naprawdę oczekuje kapitulacji od Ukrainy”. – Jest obwinianie Zełenskiego za brak rozmów pokojowych, a przecież to Rosja rozpoczęła tę wojnę i to Rosja może w każdej chwili ją zakończyć – powiedział. – Amerykanie nic nie wynegocjowali, a cała prezydentura Donalda Trumpa od samego początku to jest wzmacnianie pozycji Władimira Putina – dodał. – On był izolowany na arenie międzynarodowej, a rozwijanie przed nim czerwonego dywanu, dało mu siłę wewnętrzną – zaznaczył wojskowy.

– Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że Zełenski będzie przymuszony do podpisania czegoś, Putin też to podpisze, ale to wcale nie oznacza, że będzie miał zamiar tego przestrzegać. Wykorzysta to w takim zakresie, jaki będzie dla niego korzystny. Zapewne w celu odbudowy własnych zdolności bojowych, budowania nowych zdolności, aby uderzyć kolejny raz – stwierdził gen. Roman Polko w rozmowie z „Faktem”.

Biały Dom: Rosja i Ukraina zgodziły się na zawieszenie broni w Ołeszkach

Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać walki w Ołeszkach, aby umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej – poinformował w piątek Biały Dom. Dodał, że doprowadziła do tego pierwsza dama USA Melania Trump.

Ukraińskie władze alarmowały wcześniej, że sytuacja w Ołeszkach jest tragiczna. W mieście bez dostępu do żywności i wody przebywa ok. 2 tys. osób, w tym 50 dzieci. Miasto zostało zalane po zniszczeniu pobliskiej tamy w Nowej Kachowce.

Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia, na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie Ołeszek.

Czytaj więcej Dyplomacja Zawieszenie broni w Ołeszkach. Melania Trump ogłosiła porozumienie Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina uzgodniły lokalne zawieszenie broni w okupowanych przez Rosję Ołeszkach w obwodzie chersońskim. Rozejm m...

Papież Leon XIV rozmawiał z Władimirem Putinem. Tematem pomoc ludności cywilnej na Ukrainie

Jak przekazał Biały Dom, tymczasowy rozejm ma rozpocząć się 29 października. Nie podał, jak długo potrwa. Zawieszenie walk ma na celu umożliwienie dostarczenia pomocy humanitarnej i przygotowanie bezpiecznego korytarza do ewakuacji mieszkańców.

Walerij Gierasimow – szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej – poinformował w serwisie Telegram, że rosyjskie wojska wstrzymają ogień w Ołeszkach we wtorek o godz. 4.00 czasu lokalnego, aby umożliwić rozpoczęcie operacji humanitarnej. Na początku tygodnia Kreml informował, że trwają prace nad poprawą sytuacji w Ołeszkach. Wcześniej Putin przekazał papieżowi, że jest gotowy do współpracy w tym zakresie – Ojciec Święty apelował bowiem o pomoc miastu.

Główny ukraiński negocjator Dawyd Arachamija poinformował zaś na Telegramie, że operacja humanitarna rozpocznie się po wejściu w życie zawieszenia broni. Wyjaśnił, że porozumienie – będące wynikiem długotrwałego procesu z udziałem Melanii Trump i papieża Leona XIV – przewiduje utworzenie korytarza humanitarnego, który umożliwi mieszkańcom opuszczenie miasta, a także dostarczenie do niego pomocy.

Do porozumienia doszło w czasie, gdy prezydent Trump wywiera presję na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, aby ten zawarł z Putinem porozumienie kończące wojnę, która rozpoczęła się wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę w 2022 r.