Gen. Roman Polko
W piątek Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina uzgodniły lokalne zawieszenie broni w okupowanych przez Rosję Ołeszkach w obwodzie chersońskim. Do sprawy w rozmowie z „Faktem” odniósł się teraz gen. Roman Polko, były dowódca jednostki GROM.
Jak ocenił wojskowy, „to nie jest żadna zapowiedź czegokolwiek, tylko gra pozorów strony rosyjskiej po to, żeby jeszcze bardziej zmiękczać i tak już zmiękczonych pseudonegocjatorów amerykańskich”.
– Zawieszenie broni w Ołeszkach jest po to, żeby budować pozory podejścia pokojowego przez Rosję. Nic to Putina nie kosztuje, bo to nie jest żaden strategiczny obiekt czy cel – zaznaczył w rozmowie z „Faktem” gen. Roman Polko.
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Jak podkreślił były dowódca jednostki GROM, „widać wyraźnie, że strona amerykańska tak naprawdę oczekuje kapitulacji od Ukrainy”. – Jest obwinianie Zełenskiego za brak rozmów pokojowych, a przecież to Rosja rozpoczęła tę wojnę i to Rosja może w każdej chwili ją zakończyć – powiedział. – Amerykanie nic nie wynegocjowali, a cała prezydentura Donalda Trumpa od samego początku to jest wzmacnianie pozycji Władimira Putina – dodał. – On był izolowany na arenie międzynarodowej, a rozwijanie przed nim czerwonego dywanu, dało mu siłę wewnętrzną – zaznaczył wojskowy.
– Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że Zełenski będzie przymuszony do podpisania czegoś, Putin też to podpisze, ale to wcale nie oznacza, że będzie miał zamiar tego przestrzegać. Wykorzysta to w takim zakresie, jaki będzie dla niego korzystny. Zapewne w celu odbudowy własnych zdolności bojowych, budowania nowych zdolności, aby uderzyć kolejny raz – stwierdził gen. Roman Polko w rozmowie z „Faktem”.
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Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać walki w Ołeszkach, aby umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej – poinformował w piątek Biały Dom. Dodał, że doprowadziła do tego pierwsza dama USA Melania Trump.
Ukraińskie władze alarmowały wcześniej, że sytuacja w Ołeszkach jest tragiczna. W mieście bez dostępu do żywności i wody przebywa ok. 2 tys. osób, w tym 50 dzieci. Miasto zostało zalane po zniszczeniu pobliskiej tamy w Nowej Kachowce.
Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia, na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie Ołeszek.
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Jak przekazał Biały Dom, tymczasowy rozejm ma rozpocząć się 29 października. Nie podał, jak długo potrwa. Zawieszenie walk ma na celu umożliwienie dostarczenia pomocy humanitarnej i przygotowanie bezpiecznego korytarza do ewakuacji mieszkańców.
Walerij Gierasimow – szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej – poinformował w serwisie Telegram, że rosyjskie wojska wstrzymają ogień w Ołeszkach we wtorek o godz. 4.00 czasu lokalnego, aby umożliwić rozpoczęcie operacji humanitarnej. Na początku tygodnia Kreml informował, że trwają prace nad poprawą sytuacji w Ołeszkach. Wcześniej Putin przekazał papieżowi, że jest gotowy do współpracy w tym zakresie – Ojciec Święty apelował bowiem o pomoc miastu.
Główny ukraiński negocjator Dawyd Arachamija poinformował zaś na Telegramie, że operacja humanitarna rozpocznie się po wejściu w życie zawieszenia broni. Wyjaśnił, że porozumienie – będące wynikiem długotrwałego procesu z udziałem Melanii Trump i papieża Leona XIV – przewiduje utworzenie korytarza humanitarnego, który umożliwi mieszkańcom opuszczenie miasta, a także dostarczenie do niego pomocy.
Do porozumienia doszło w czasie, gdy prezydent Trump wywiera presję na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, aby ten zawarł z Putinem porozumienie kończące wojnę, która rozpoczęła się wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę w 2022 r.
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