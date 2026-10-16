W piątek watykańskie biuro prasowe przekazało, że przebywający w szpitalu po operacji papież Leon XIV odbył rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, podczas której zaapelował o zawieszenie broni i dostarczenie mieszkańcom Oleszek w obwodzie chersońskim żywności i niezbędnych artykułów.

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Po rozmowie Kreml opublikował komunikat, w którym potwierdził gotowość do współpracy z Watykanem w tej sprawie. „Poparto zamiar Watykanu dotyczący pomocy w stworzeniu warunków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta oraz zorganizowania dostaw artykułów pierwszej potrzeby” – przekazano w oświadczeniu. „Uzgodniono współpracę w tej sprawie” – dodano.

W komunikacie rosyjskich władz nie znalazła się jednak wzmianka o zawieszeniu broni, o które apelował Ojciec Święty.

Papież Leon XIV rozmawiał z Władimirem Putinem. Tematem pomoc ludności cywilnej na Ukrainie

Watykan przekazał wcześniej, że papież podczas rozmowy z Putinem wyraził głębokie zaniepokojenie warunkami, w jakich znajduje się ludność cywilna w Oleszkach. Zaapelował również o wstrzymanie działań zbrojnych, aby umożliwić udzielenie pomocy mieszkańcom miasta. „W trakcie rozmowy Ojciec Święty wyraził głębokie zaniepokojenie poważną sytuacją humanitarną w mieście Oleszki w obwodzie chersońskim, prosząc o rozejm w celu umożliwienia dostarczenia pomocy żywnościowej i medycznej oraz dobrowolnej i bezpiecznej ewakuacji ludności cywilnej” – wskazano w komunikacie.

Podczas rozmowy z rosyjskim przywódcą Leon XIV ponownie miał zapewnić o zaangażowaniu Stolicy Apostolskiej w działania na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu. „Na zakończenie Ojciec Święty potwierdził zaangażowanie Stolicy Apostolskiej w promowanie dialogu i pokoju” – podkreślono w oświadczeniu.

Czytaj więcej Kościół „Zaprzestańcie ataków na cele cywilne”. Apel papieża do Rosji i Ukrainy Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o poszanowanie prawa humanitarnego i zaprzestanie ataków na cele cywilne. To pierwszy taki apel do ob...

Do rozmowy doszło w czwartym dniu hospitalizacji Leona XIV, który we wtorek przeszedł w rzymskiej Poliklinice Gemelli operację usunięcia nowotworu płuca.

Agencja Reutera odnotowała, że Rosja i Ukraina oskarżają się nawzajem o blokowanie dostaw pomocy dla ludności miasta, które usiłują odbić siły ukraińskie.

Nie była to pierwsza rozmowa telefoniczna Leona XIV z Władimirem Putinem. Poprzednio papież kontaktował się z rosyjskim prezydentem 4 czerwca 2025 r.

Sytuacja w Oleszkach tragiczna. Rosyjscy żołnierze mają odbierać mieszkańcom żywność

Ukraińskie władze alarmowały wcześniej, że sytuacja w Oleszkach jest tragiczna. W mieście bez dostępu do żywności i wody przebywa ok. 2 tys. osób, w tym 50 dzieci.

Oleszki leżą około 4 km od Chersonia, na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie Oleszek.

Miasto zostało zajęte przez wojska rosyjskie w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 r.. W czerwcu 2023 r. zostało ono zalane w następstwie zniszczenia przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce.

Szefowa administracji w Oleszkach Tetiana Hasanenko poinformowała pod koniec września, że rosyjscy żołnierze odbierają mieszkańcom żywność dostarczaną przez ukraińskie wojsko za pomocą dronów, a posiadanie produktów niepochodzących z Rosji może być powodem zatrzymania.