Etiopskie księgi biblijne tłumaczono na gyyz, czyli klasyczny język etiopski, który dziś jest już martwy. Używa się go wyłącznie w liturgii. Kanon tego Pisma Świętego różni się od kanonów innych Kościołów, zarówno jeśli chodzi o Stary, jak i Nowy Testament.

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Czym różni się Biblia etiopska od katolickiej?

Według wykazu opublikowanego w serwisie EthiopianOrthodox.org kanon, który jest uznawany przez Etiopski Kościół Ortodoksyjny Tewahedo, obejmuje 81 ksiąg, 46 w Starym Testamencie i 35 w Nowym Testamencie. Z Biblii tej korzysta również Erytrejski Kościół Ortodoksyjny Tewahedo. Dla porównania kanon Kościoła katolickiego składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu oraz 27 ksiąg Nowego Testamentu.

Jakie księgi zawiera Biblia etiopska?

Etiopską wersję Starego Testamentu sporządzono na podstawie Septuaginty, czyli pierwszego tłumaczenia Biblii hebrajskiej oraz innych religijnych tekstów judaizmu. Jedną z głównych różnic między etiopską a katolicką wersją Biblii jest to, że do kanonu tej pierwszej włączono teksty, które w Europie uznaje się za apokryfy. Najważniejsze z nich to Księga Henocha, która opisuje m.in. upadłych aniołów i wizje kosmosu oraz Księga Jubileuszów przedstawiająca szczegółowe kalendarium dziejów od stworzenia świata. Jest ona również znana jako Mała Księga Rodzaju i zachowała się w całości jedynie w wersji etiopskiej. Stary Testament obejmuje także Księgi Machabejskie.

W etiopskim kanonie Nowy Testament oprócz standardowych 27 ksiąg mieści w sobie również m.in. Sinodos – wczesnochrześcijańskie zbiory praw kościelnych oraz Didascalia, czyli dzieło poświęcone życiu Kościoła i społeczności wiernych. Warto dodać, że niekiedy można spotkać się z inną liczbą ksiąg zaliczanych do kanonu – 88 lub więcej, co wynika z innego sposobu grupowania tych samych pism.