Biblia etiopska liczy 81 ksiąg
Etiopskie księgi biblijne tłumaczono na gyyz, czyli klasyczny język etiopski, który dziś jest już martwy. Używa się go wyłącznie w liturgii. Kanon tego Pisma Świętego różni się od kanonów innych Kościołów, zarówno jeśli chodzi o Stary, jak i Nowy Testament.
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Według wykazu opublikowanego w serwisie EthiopianOrthodox.org kanon, który jest uznawany przez Etiopski Kościół Ortodoksyjny Tewahedo, obejmuje 81 ksiąg, 46 w Starym Testamencie i 35 w Nowym Testamencie. Z Biblii tej korzysta również Erytrejski Kościół Ortodoksyjny Tewahedo. Dla porównania kanon Kościoła katolickiego składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu oraz 27 ksiąg Nowego Testamentu.
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Etiopską wersję Starego Testamentu sporządzono na podstawie Septuaginty, czyli pierwszego tłumaczenia Biblii hebrajskiej oraz innych religijnych tekstów judaizmu. Jedną z głównych różnic między etiopską a katolicką wersją Biblii jest to, że do kanonu tej pierwszej włączono teksty, które w Europie uznaje się za apokryfy. Najważniejsze z nich to Księga Henocha, która opisuje m.in. upadłych aniołów i wizje kosmosu oraz Księga Jubileuszów przedstawiająca szczegółowe kalendarium dziejów od stworzenia świata. Jest ona również znana jako Mała Księga Rodzaju i zachowała się w całości jedynie w wersji etiopskiej. Stary Testament obejmuje także Księgi Machabejskie.
W etiopskim kanonie Nowy Testament oprócz standardowych 27 ksiąg mieści w sobie również m.in. Sinodos – wczesnochrześcijańskie zbiory praw kościelnych oraz Didascalia, czyli dzieło poświęcone życiu Kościoła i społeczności wiernych. Warto dodać, że niekiedy można spotkać się z inną liczbą ksiąg zaliczanych do kanonu – 88 lub więcej, co wynika z innego sposobu grupowania tych samych pism.
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