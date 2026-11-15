Rzeczpospolita

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Kopalnia wiedzy o świecie pierwszych chrześcijan, ich lękach i nadziejach

Współcześnie zarzuca się apokryfom automatycznie nieortodoksyjność. Trochę na wyrost, dodajmy. Nie we wszystkich utworach prezentowana teologia jest dotknięta herezją, choć na ogół pisma niekanoniczne prezentują archaiczny poziom rozwoju teologii.

Publikacja: 15.11.2026 14:00

Apokryfy powstały na gruncie ciekawości wobec tego, co nie zostało opisane. To swoiste dopowiedzenie

Apokryfy powstały na gruncie ciekawości wobec tego, co nie zostało opisane. To swoiste dopowiedzenie „co było dalej” oraz „co było wcześniej”. Ewangelia Pseudo-Mateusza opowiada m.in. o licznych przygodach Świętej Rodziny w czasie ucieczki do Egiptu (na ilustracji nieznanego autora), która w Ewangeliach kanonicznych została tylko wspomniana. To z apokryfu dowiemy się np. o smokach, które napotkawszy uciekających oddały pokłon Jezusowi

Foto: Morphart Creation/Shutterstock

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Marcin Cielecki

Wraz z ich pojawieniem się na scenę wkracza sensacja i wielogłosowość odbioru. Takiej reakcji życzyłby sobie niejeden autor. Apokryfy, bo o nich mowa, od momentu pojawienia cieszą się niesłabnącą popularnością.

Różne były wobec nich stanowiska. Ojcowie Kościoła, strzegący wierności wiary, na ogół je potępiali. Św. Cyryl Jerozolimski pisał: „Nie powinieneś czytać żadnych apokryfów”, wtórował mu św. Hieronim „(…) niech się wystrzega wszelkich apokryfów”. Inni byli zdania, że należy je poznać, ale jedynie w celach porównawczych. Tak twierdził na przykład Orygenes: „Czytaliśmy wiele innych Ewangelii, aby nie wydawało się, że mamy braki w wykształceniu”. Współcześnie apokryfy znacznie częściej pojawiają się w literaturze i filmie, niż w teologii. Ich obecność w kulturze popularnej jest tak gęsta – począwszy od horrorów, jak „Stygmaty”, czy powieści José Saramago oraz Nikosa Kazantzakisa – że przestały budzić święte oburzenie. Raczej traktuje się je jako ciekawą wersję alternatywną życia Jezusa.

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