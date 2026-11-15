Samodzielnie opracowany przez Chińczyków w pełni elektryczny samolot pasażerski odbył swój pierwszy testowy lot załogowy – informuje „Economic Times”, powołując się na agencję Xinhua.

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Jak podaje „ET”, samolot waży 10 ton, dysponuje zasięgiem 400 kilometrów i został zaprojektowany z myślą o krótkodystansowych, komercyjnych lotach.

Chiny przetestowały w pełni elektryczny samolot załogowy, ma 400 km zasięgu

Maszyna oznaczona jest symbolem CE-25A, waży 10 ton i pomieścić może 19 pasażerów – aczkolwiek podczas pierwszego lotu na pokładzie były tylko trzy osoby: dwóch pilotów i inżynier zajmujący się lotami testowymi. Lot przebiegł prawidłowo, wszystkie parametry techniczne maszyny były zgodne z przyjętymi założeniami.

Samolot powstał, jak informuje „ET”, we współpracy korporacji Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) z wieloma partnerami naukowymi i przemysłowymi. Maszyna jest w stanie rozwinąć prędkość 300 km/h i przelecieć za jednym razem dystans 400 km, osiągając wysokość przelotową 2,4 km.

Jak tłumaczy „ET”, samolot o takich parametrach może realizować regionalne połączenia lotnicze, zwłaszcza na krótszych dystansach, na których elektryczne lotnictwo ma być praktyczniejszym rozwiązaniem. Według „Global Times”, chiński Urząd Lotnictwa Cywilnego przyjął wniosek firmy COMAC o wydanie odpowiedniego certyfikatu – co stanowi istotny krok na drodze do uzyskania odpowiednich zezwoleń.

W sierpniu 2026 roku, jak pisała rp.pl, swój pierwszy lot odbył największy na świecie samolot elektryczny. Amerykańska firma Heart Aerospace ogłosiła wówczas, że po raz pierwszy wystrzeliła prototyp X1, największego w pełni elektrycznego samolotu, jaki kiedykolwiek wzbił się w powietrze. Lot chińskiej maszyny z 14 listopada jest więc kolejnym aktem rozwoju elektrycznego lotnictwa.