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Badanie: Dodatkowy czas i przerwy nie pomagają dzieciom z ADHD w nauce

Dłuższy czas na wykonanie zadań, częste przerwy, możliwość pracy na stojąco i wyciszone miejsce w ławce to jedne z najczęściej stosowanych w szkołach form wsparcia uczniów z ADHD. Nowe amerykańskie badanie wskazuje, że metody te mogą być w najlepszym razie bez znaczenia, a w najgorszym szkodliwe.

Publikacja: 15.11.2026 10:14

Co działa na uczniów z ADHD? Leki i terapia behawioralna, nie udogodnienia takie, jak np. częstsze p

Co działa na uczniów z ADHD? Leki i terapia behawioralna, nie udogodnienia takie, jak np. częstsze przerwy

Foto: stock.adobe.com

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Jakub Mikulski

W amerykańskich szkołach uczniowie z ADHD mogą liczyć np. na wydłużenie czasu na wykonanie zadania i sprawdziany. Dzieci mogą też robić częstsze, krótkie przerwy w pracy albo siedzieć w spokojniejszym miejscu, z dala od okna, drzwi i innych „rozpraszaczy”, czasem ze słuchawkami wygłuszającymi. Inne dostosowania to np. specjalne krzesło, na którym można się ruszać, albo możliwość pracy na stojąco. Podobne rozwiązania stosuje się w Polsce. Uczeń z ADHD może dostać opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej z zaleceniami dla szkoły, dotyczącymi np. dostosowania wymagań, metod pracy czy organizacji lekcji, a przed egzaminem ósmoklasisty czy maturą rodzice mogą starać się m.in. o wydłużenie czasu pisania.

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