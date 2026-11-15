Co działa na uczniów z ADHD? Leki i terapia behawioralna, nie udogodnienia takie, jak np. częstsze przerwy
W amerykańskich szkołach uczniowie z ADHD mogą liczyć np. na wydłużenie czasu na wykonanie zadania i sprawdziany. Dzieci mogą też robić częstsze, krótkie przerwy w pracy albo siedzieć w spokojniejszym miejscu, z dala od okna, drzwi i innych „rozpraszaczy”, czasem ze słuchawkami wygłuszającymi. Inne dostosowania to np. specjalne krzesło, na którym można się ruszać, albo możliwość pracy na stojąco. Podobne rozwiązania stosuje się w Polsce. Uczeń z ADHD może dostać opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej z zaleceniami dla szkoły, dotyczącymi np. dostosowania wymagań, metod pracy czy organizacji lekcji, a przed egzaminem ósmoklasisty czy maturą rodzice mogą starać się m.in. o wydłużenie czasu pisania.
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