Mowa o rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

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Od 14 listopada droższe badania psychologiczne kierowców. Nowa stawka po 12 latach

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem od 14 listopada wzrośnie stawka za badania psychologiczne kierowców, nazywane popularnie psychotestami. Do tej pory koszt takich badań wynosił 150 zł. Stawka ta obowiązuje od 2014 r. Od 14 listopada opłata będzie wynosić 200 zł, co oznacza wzrost o ponad 30 proc.

Stawka będzie taka sama w przypadku badania podstawowego, jak i ponownego badania w trybie odwoławczym. To ostatnie ma miejsce, gdy kierowca nie zaakceptuje otrzymanego orzeczenia i odwoła się od decyzji.

Wspomniana opłata 200 zł, co warto podkreślić, jest jednak stawką maksymalną określoną przez resort. Oznacza to, że poszczególne placówki wykonujące badania mogą zdecydować się na pobieranie niższej opłaty.

Nowe przepisy uwzględniają również okres przejściowy. Tym samym osoby, które rozpoczęły badania psychologiczne przed 14 listopada i do tego dnia nie otrzymały orzeczenia, zapłacą za nie według starego cennika. Należy przy tym pamiętać, że mowa tu o sytuacjach, w których badania już zostały rozpoczęte, a nie tylko umówione.

Badania psychologiczne kierowców. Oto, kto musi je wykonać

Badania psychologiczne kierowców przeprowadzane są przez uprawnionych psychologów. Celem badań jest ocena predyspozycji do prowadzenia pojazdów. W ich trakcie ocenie podlegają m.in. zdolności intelektualne oraz sprawność psychomotoryczna.

Badania nie są jednak obowiązkowe dla wszystkich kierowców. Poddać się im muszą przede wszystkim osoby, które ubiegają się o prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E. Obowiązek ich wykonania mają także kierowcy przedłużający ważność uprawnień do prowadzenia samochodów ciężarowych i autobusów.

Ponadto psychotesty muszą obowiązkowo wykonać m.in.: