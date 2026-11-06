Od 6 listopada użytkownicy platform internetowych mogą złożyć skargę do UKE, jeśli serwis zablokował im konto lub usunął wpis bez uzasadnienia
6 listopada weszła w życie ustawa wdrażająca unijny Akt o usługach cyfrowych – Digital Services Act (DSA). Rozporządzenie obowiązuje w całej Unii Europejskiej od 17 lutego 2024 r. W Polsce funkcję koordynatora ds. usług cyfrowych objął prezes UKE. Będzie on mógł żądać od dostawców usług wyjaśnień, prowadzić kontrole i nakładać kary pieniężne.
Czytaj więcej
Kiedy Popeyes nie miał jeszcze swoich restauracji w Gdańsku, sieć zorganizowała dla fanów marki specjalny autobus do Warszawy, aby mogli spróbować...
Wejście w życie DSA pozwoli wzmocnić pozycję jednostki w relacjach z platformą internetową. Do tej pory wszystkie sporne sytuacje związane np. z blokadą konta zazwyczaj były rozpatrywane przez algorytm i kończyły się niepomyślnie dla użytkowników. Teraz platforma będzie musiała uzasadnić decyzję o usunięciu treści lub zablokowaniu konta. Użytkownik może ją zakwestionować w wewnętrznym systemie skarg serwisu lub zwrócić się do certyfikowanego organu pozasądowego rozstrzygania sporów – pisze WNP.
Jeśli użytkownik podejrzewa, że platforma naruszyła przepisy DSA, może złożyć skargę za pomocą formularza dostępnego na stronie uke.gov.pl. Jak wyjaśnia cytowana przez portal Ewelina Żak z UKE, zadaniem urzędu jest sprawdzenie, czy serwis dopełnił swoich obowiązków. Nie oznacza to więc, że użytkownik od razu odzyska konto lub że jego wpis zostanie przywrócony.
Czytaj więcej
Na polskich cmentarzach nawet grób weterana wpisany do ewidencji Instytutu Pamięci Narodowej może zostać zlikwidowany lub wykorzystany do ponownego...
Na decyzję prezydenta czeka jeszcze druga ustawa, która zawiera zapisy dotyczące blokowania treści. Wcześniej, gdy stanowiły one część całego projektu, został on zawetowany przez prezydenta. Z tego względu rząd zdecydował o podzieleniu projektu na dwie części. Druga ustawa ma umożliwić szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie. Prezydent Karol Nawrocki ma czas na podjęcie decyzji w jej sprawie do 13 listopada.
Czytaj więcej: Nowe reguły dla platform internetowych. Łatwiej złożysz skargę na Facebooka czy X
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas