6 listopada weszła w życie ustawa wdrażająca unijny Akt o usługach cyfrowych – Digital Services Act (DSA). Rozporządzenie obowiązuje w całej Unii Europejskiej od 17 lutego 2024 r. W Polsce funkcję koordynatora ds. usług cyfrowych objął prezes UKE. Będzie on mógł żądać od dostawców usług wyjaśnień, prowadzić kontrole i nakładać kary pieniężne.

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W jaki sposób będzie można złożyć skargę na platformę internetową?

Wejście w życie DSA pozwoli wzmocnić pozycję jednostki w relacjach z platformą internetową. Do tej pory wszystkie sporne sytuacje związane np. z blokadą konta zazwyczaj były rozpatrywane przez algorytm i kończyły się niepomyślnie dla użytkowników. Teraz platforma będzie musiała uzasadnić decyzję o usunięciu treści lub zablokowaniu konta. Użytkownik może ją zakwestionować w wewnętrznym systemie skarg serwisu lub zwrócić się do certyfikowanego organu pozasądowego rozstrzygania sporów – pisze WNP.

Jeśli użytkownik podejrzewa, że platforma naruszyła przepisy DSA, może złożyć skargę za pomocą formularza dostępnego na stronie uke.gov.pl. Jak wyjaśnia cytowana przez portal Ewelina Żak z UKE, zadaniem urzędu jest sprawdzenie, czy serwis dopełnił swoich obowiązków. Nie oznacza to więc, że użytkownik od razu odzyska konto lub że jego wpis zostanie przywrócony.

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Co dalej z przepisami o blokowaniu treści?

Na decyzję prezydenta czeka jeszcze druga ustawa, która zawiera zapisy dotyczące blokowania treści. Wcześniej, gdy stanowiły one część całego projektu, został on zawetowany przez prezydenta. Z tego względu rząd zdecydował o podzieleniu projektu na dwie części. Druga ustawa ma umożliwić szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie. Prezydent Karol Nawrocki ma czas na podjęcie decyzji w jej sprawie do 13 listopada.

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