O zmianach w załatwianiu formalności związanych z zasiłkiem pogrzebowym opowiedział w rozmowie z PAP Dariusz Dutkiewicz, dyrektor Instytutu Branży Pogrzebowej i Cmentarnej (IBPC).

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Zmiany w zasiłku pogrzebowym. Zakłady pogrzebowe będą mogły składać wnioski online

Obecnie rodzina zmarłego najczęściej udziela zakładowi pogrzebowemu pełnomocnictwa do załatwienia w jej imieniu wszystkich formalności związanych z pogrzebem w ZUS lub KRUS. To z kolei wymaga wypełnienia przez zakład pogrzebowy wniosku Z-12 i złożenia go w tradycyjnej formie w oddziale danej instytucji. Rozwiązanie to bywa jednak uciążliwe i często wymaga pokonywania znacznych odległości, zwłaszcza w małych miejscowościach, w których nie ma oddziału ZUS.

- Wreszcie ZUS zapowiedział scyfryzowanie całego procesu. Od przyszłego roku działać ma platforma, za pośrednictwem której będzie można złożyć online wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami. To bardzo ułatwi pracę zakładom, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma oddziałów ZUS – przyznał Dariusz Dutkiewicz.

Jednocześnie dodał, że cyfryzacja ma dodatkowo przyspieszyć czas wypłaty zasiłku. Ten natomiast, według danych ZUS, wynosi obecnie 7 dni roboczych.

ZUS przygotowuje zmiany w zasiłkach pogrzebowych. Wprowadzi ułatwienia dla zakładów pogrzebowych

Obecnie, jak wynika z informacji przekazanych PAP przez ZUS, osoby, które pokryły koszty pogrzebu (w tym członkowie rodzin zmarłych i osoby niespokrewnione), mają możliwość składania wniosków Z-12 o zasiłek pogrzebowy elektronicznie za pośrednictwem eZus.

„W takim przypadku załączniki do wniosku również należy złożyć w formie elektronicznej. Elektroniczne kopie dokumentów są w takim przypadku równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom złożonym w formie pisemnej” – czytamy w komunikacie Zakładu.

ZUS odniósł się również do wspomnianych zmian mających wejść w życie w przyszłym roku, a dotyczących elektronicznego składania wniosku o zasiłek pogrzebowy przez zakład pogrzebowy. Okazuje się, że będzie się to odbywać w formie elektronicznej z wykorzystaniem profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

„Aktualnie ZUS prowadzi prace, aby umożliwić zakładom pogrzebowym składanie wniosków w sposób elektroniczny, zgodnie z par. 16b rozporządzenia emerytalnego, który wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku” – przekazał Zakład.

Nie wszędzie obecna wysokość zasiłku pogrzebowego jest wystarczająca

Dariusz Dutkiewicz w rozmowie z PAP przypomniał, że zasiłek pogrzebowy został w tym roku podniesiony z 4 tys. zł do 7 tys. zł. Jest to, w jego ocenie, zmiana odczuwalna. Zaznaczył jednak, że dużym mieście ta kwota nie wystarczy do całkowitego sfinansowania usługi pogrzebowej.

- W metropoliach opłaty cmentarne są czasem większe kosztów organizacji ceremonii, a do tego dochodzą również, często niemałe, koszty liturgiczne. Jednak w małych miejscowościach taki budżet może się okazać wystarczający - podkreślił.

Dyrektor IBPC zauważył, że upowszechnienie się pochówków urnowych, które wedle szacunków instytutu, stanowią już ponad połowę pogrzebów, nie obniżyło istotnie kosztów ponoszonych przez rodziny, natomiast ma wpływ na branżę funeralną.

- Sukcesywnie zmniejsza się produkcja trumien, w której Polska była kiedyś potentatem. Kurczący się rynek sprawia, że część zakładów zmuszona jest do zmiany profilu działalności.

Dutkiewicz zwrócił uwagę, że na cmentarzach coraz częściej pojawiają się kolumbaria, w których na tej samej powierzchni można pochować wielokrotnie więcej osób niż w grobach tradycyjnych.