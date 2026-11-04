Mówi o tym art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym: „Kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku”.

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W ten sposób nie można korzystać z nawigacji w telefonie podczas jazdy autem

Zgodnie ze wspomnianym przepisem kierowca dopuszcza się wykroczenia, jeśli w czasie prowadzenia auta trzyma w dłoni telefon. Nie ma przy tym znaczenia, czy w tym czasie prowadzi rozmowę telefoniczną. Przepisy łamie bowiem również wtedy, gdy pisze wiadomość, przegląda media społecznościowe czy sprawdza trasę.

Wielu kierowców lekceważy zakaz trzymania telefonu w dłoni w czasie prowadzenia samochodu. Tymczasem eksperci od bezpieczeństwa ruchu drogowego podkreślają, że takie zachowanie w znaczącym stopniu może przyczyniać się do rozproszenia uwagi. To z kolei jest jednym z istotnych czynników, które zwiększają ryzyko wypadku. Oderwanie wzroku od drogi na zaledwie kilka sekund może mieć tragiczne skutki.

Korzystanie z nawigacji w telefonie podczas jazdy. W tej sytuacji grozi 500 zł mandatu i 12 punktów karnych

Kierowcy, którzy w trakcie prowadzenia auta korzystają z nawigacji trzymając telefon w dłoni, narażają się na wysoki mandat i dużą liczbę punktów karnych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym taryfikatorem, policjant może w takiej sytuacji wystawić mandat w wysokości 500 zł i jednocześnie nałożyć na kierowcę 12 punktów karnych.

Warto dodać, że jeszcze w 2022 r. kary za tego rodzaju wykroczenie były znacznie niższe. Kierowca mógł wówczas otrzymać mandat wynoszący 200 zł i 5 punktów karnych.

Jakiś czas temu media opisywały przypadek 34-letniego kierowcy na Mazowszu, który w czasie jazdy warszawską obwodnicą wielokrotnie korzystał z nawigacji, trzymając telefon w dłoni. Mężczyzna został za to ukarany mandatem w wysokości 3000 zł. Policjanci w tym przypadku uznali bowiem, że jego zachowanie stwarzało realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń, „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”.

Korzystanie z nawigacji w telefonie podczas jazdy samochodem. O tym warto pamiętać

Kierowcy, zgodnie z przepisami, mogą w czasie prowadzenia samochodu korzystać z nawigacji w telefonie. Muszą jednak pamiętać o tym, że urządzenie nie może być trzymane w dłoni. Powinno być w tym czasie umieszczone w specjalnym, stabilnym uchwycie zamontowanym wewnątrz pojazdu. Jednocześnie tak zamontowany telefon nie może ograniczać widoczności.

Ponadto trasę przejazdu warto wyszukać i ustawić w nawigacji jeszcze przed ruszeniem w drogę. Pozwoli to w trakcie jazdy skupić się na prowadzeniu auta i zapobiegnie niepotrzebnemu rozproszeniu uwagi kierowcy.