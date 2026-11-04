Tusk podkreślił, że demokracja jest „czymś pięknym”.

Reklama Reklama

Donald Tusk o wyborach w USA: Mam radę dla Donalda Trumpa, niech nie nadużywa weta

– Jak prezydent Trump powiedział, zaraz po wyborach, Demokraci wykonali świetną robotę, nie mogę się z nim bardziej zgodzić – mówił też Tusk, który dodał, że „ma nadzieję, iż wynik ustabilizuje sytuację w naszym regionie”

Jednocześnie Tusk podkreślił, że mimo porażki Partii Republikańskiej w wyborach, „prezydent Trump jest nadal prezydentem”.

Premier przekazał też radę dla Donalda Trumpa, choć – jak podkreślił – nie jest jego doradcą i nie ma żadnego tytułu, aby doradzać prezydentowi USA. – Jesteśmy dobrymi kolegami – zaznaczył.

– Moja rada byłaby, żeby nie nadużywać weta, jako metody rządzenia. Z mojego polskiego doświadczenia powiedziałbym, że weto jest ostatnią rzeczą, która pomaga w prowadzeniu dobrej polityki – stwierdził. Aluzja Tuska to nawiązanie do sytuacji politycznej w Polsce i faktu, że Karol Nawrocki jest najczęściej wetującym ustawy prezydentem w historii III RP (dotychczas prezydent zawetował 48 ustaw).

Na koniec Tusk wyraził radość, że demokracja nadal jest „żywotna”.

Klęska Partii Republikańskiej w wyborach

Wybory połówkowe do Kongresu zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycyjnej wobec Donalda Trumpa Partii Demokratycznej, która zdobyła większość w Izbie Reprezentantów (obsadziła co najmniej 231 z 435 mandatów, a projekcje wskazują, że może zdobyć ich nawet blisko 260), a także w Senacie (demokraci mogą być już pewni 54 ze 100 mandatów w izbie wyższej Kongresu).

Porażka jest tym bardziej bolesna dla republikanów, że przegrywali z demokratami nawet w swoich bastionach – w Kansas Partia Demokratyczna zdobyła pierwszy mandat senatora od niemal 100 lat, w Teksasie demokraci nie tylko zdobyli pierwszy od niemal 40 lat mandat senatora, ale będą mieli w tym stanie również swojego gubernatora. Partia Republikańska straciła mandaty senatorów również w Karolinie Północnej i Południowej.

Donald Trump, komentując wynik wyborów w Truth Social, zamieścił m.in. wpis ze zdjęciem, na którym widać czerwoną czapkę z daszkiem z dużym napisem „weto”. Już wcześniej zapowiadał, że w przypadku zdobycia Kongresu przez demokratów będzie szeroko korzystał z weta.

W rozmowie z „New York Times”, przeprowadzonej w wieczór wyborczy, Trump stwierdził jednak, że uzna wynik wyborów i będzie współpracował z Partią Demokratyczną kontrolującą Kongres.