- Pozdrawiam serdecznie Polaków - zaczął swoją odezwę do pielgrzymów papież Leon XIV. - Siedemdziesiąt lat temu zostali zwolnieni z więzienia bohaterscy prymasi Polski i Węgier, kardynałowie Stefan Wyszyński i József Mindszenty - dodał.

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- Przypominając słowa, jakie papież Pius XII napisał przy tej okazji w Encyklice Laetamur admodum, wzywam do uznania, że pokój buduje się na sprawiedliwości, poszanowaniu prawa i dialogu, a nie na przemocy - zaapelował.

- Wszystkim wam błogosławię - dodał.

Nie wiadomo, do czego konkretnie papież odnosił się w swojej wypowiedzi. W ostatnim czasie głośno na całym świecie jest o sytuacji w polskim Trybunale Konstytucyjnym.

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Zamieszanie w Trybunale Konstytucyjnym

W piątek decyzją sędzi TK Anny Korwin-Piotrowskiej zawieszony został prezes Bogdan Święczkowski oraz wiceprezes Bartłomiej Sochański. Ogłosiła także, że jako sędzia najstarszy stażem przejęła obowiązki prezesa Trybunału. Prawnicy spierają się o legalność tych działań.

Wokół budynku zgromadziły się kordony policji. Oficjalnie funkcjonariusze przekazali, że akcja wiązała się z zawiadomieniem ze strony Korwin-Piotrowskiej o możliwym zagrożeniu dla sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Przed TK trwały bowiem protesty zwolenników opozycji.

We wtorek w Pałacu Prezydenckim doszło do spotkania Karola Nawrockiego z nuncjuszem apostolskim w Polsce Antonio Guido Filipazzim. Budynek nuncjatury w Warszawie znajduje się w sąsiedztwie Trybunału Konstytucyjnego.