Donald Trump zrobił wszystko, by odwrócić uwagę od tego konfliktu i przerzucić odpowiedzialność za wzrost cen paliw na Ukrainę, ale ludzie w to nie uwierzyli. O jego desperacji świadczy fakt, że posunął się nawet tak daleko, że wbrew rozsądkowi i aktom prawnym Kongresu (Ustawa Grahama) zdecydował się na czysto propagandowe sprowadzenie oleju napędowego z Rosji.

Blokada cieśniny Ormuz i drogie paliwo. Jak wojna z Iranem uderzyła w portfele Amerykanów