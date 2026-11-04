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Bogusław Chrabota: Trumpa załatwiła ekonomia

Republikanów w wyborach połówkowych pokonała nie arogancja Donalda Trumpa, jego czerwona czapka bejsbolowa, bezprzykładny triumfalizm ruchu MAGA, ale ekonomia. A największym błędem prezydenta była wojna z Iranem.

Publikacja: 04.11.2026 11:26

Za porażkę Trumpa i republikanów w wyborach połówkowych do Kongresu odpowiada przede wszystkim ekono

Za porażkę Trumpa i republikanów w wyborach połówkowych do Kongresu odpowiada przede wszystkim ekonomia - pisze Bogusław Chrabota

Foto: Reuters

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Bogusław Chrabota

Donald Trump zrobił wszystko, by odwrócić uwagę od tego konfliktu i przerzucić odpowiedzialność za wzrost cen paliw na Ukrainę, ale ludzie w to nie uwierzyli. O jego desperacji świadczy fakt, że posunął się nawet tak daleko, że wbrew rozsądkowi i aktom prawnym Kongresu (Ustawa Grahama) zdecydował się na czysto propagandowe sprowadzenie oleju napędowego z Rosji.

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