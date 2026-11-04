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Za porażkę Trumpa i republikanów w wyborach połówkowych do Kongresu odpowiada przede wszystkim ekonomia - pisze Bogusław Chrabota
Donald Trump zrobił wszystko, by odwrócić uwagę od tego konfliktu i przerzucić odpowiedzialność za wzrost cen paliw na Ukrainę, ale ludzie w to nie uwierzyli. O jego desperacji świadczy fakt, że posunął się nawet tak daleko, że wbrew rozsądkowi i aktom prawnym Kongresu (Ustawa Grahama) zdecydował się na czysto propagandowe sprowadzenie oleju napędowego z Rosji.
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