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Michał Szułdrzyński: Trump po przegranych wyborach przez MAGA zapowiada weto. My to dobrze znamy

Donald Trump przegrał wyborczy plebiscyt, ale zamiast kompromisu wybiera konfrontację i weto. Podobną filozofię prezentuje Karol Nawrocki. Dla obu polityków ustępstwo oznacza słabość, a blokowanie przeciwników staje się demonstracją siły.

Publikacja: 04.11.2026 10:31

Po porażce republikanów i ruchu MAGA, Donald Trump wybrał weto i konfrontację

Po porażce republikanów i ruchu MAGA, Donald Trump wybrał weto i konfrontację

Foto: Reuters

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Michał Szułdrzyński

Zakończone tej nocy wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych pokazały nie tylko to, co Amerykanie myślą o Donaldzie Trumpie. 47. prezydent zdominował własną partię, republikanów, która zamieniła swoją zróżnicowaną tożsamość konserwatywno–liberalną na alt–prawicowość ruchu MAGA. Ale zmienił też całą amerykańską politykę do tego stopnia, że wybory w dużej mierze stały się plebiscytem popularności obecnego prezydenta. Trump ten plebiscyt przegrał. I ta przegrana była spodziewana.

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