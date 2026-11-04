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Po porażce republikanów i ruchu MAGA, Donald Trump wybrał weto i konfrontację
Zakończone tej nocy wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych pokazały nie tylko to, co Amerykanie myślą o Donaldzie Trumpie. 47. prezydent zdominował własną partię, republikanów, która zamieniła swoją zróżnicowaną tożsamość konserwatywno–liberalną na alt–prawicowość ruchu MAGA. Ale zmienił też całą amerykańską politykę do tego stopnia, że wybory w dużej mierze stały się plebiscytem popularności obecnego prezydenta. Trump ten plebiscyt przegrał. I ta przegrana była spodziewana.
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