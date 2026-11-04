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Michał Płociński: Trzęsienie ziemi w Pasie Biblijnym. Demokraci odbijają tradycjonalistyczne bastiony

Przegrana republikanów w Teksasie i Kansas to nie jest zwykła polityczna zmiana – to przewrót o skali, którą w polskich realiach można przyrównać do tego, jakby PiS z dnia na dzień straciło Podkarpacie. Upadają twierdze od dekad uznawane za niemożliwe do zdobycia.

Publikacja: 04.11.2026 06:27

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Michał Płociński: Trzęsienie ziemi w Pasie Biblijnym. Demokraci odbijają tradycjonalistyczne bastiony

Foto: REUTERS/Umit Bektas

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Michał Płociński

Kluczem do tej zmiany nie stała się gwałtowna sekularyzacja amerykańskiego Południa, lecz nowe pokolenie kandydatów Partii Demokratycznej.

Język wspólnoty zamiast walki z „ciemnogrodem”

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