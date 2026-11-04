James Dell Talarico urodził się w 1989 roku i wychowywał się w okolicach Austin. Rodzice rozeszli się, gdy był małym dzieckiem - ojciec był przemocowcem z problemem alkoholowym. Został z matką, Tamarą, która samotnie utrzymywała rodzinę, pracując w hotelu, często na dodatkowych zmianach. Wspomina, że przez pewien czas mieszkali w tak małym mieszkaniu, że spał w kołysce schowanej w szafie.

Reklama Reklama

Właśnie to doświadczenie jest jednym z fundamentów politycznej narracji Talarico - zrozumienia dla trudów rodzin z klasy robotniczej, często podzielonych, niepewnych ekonomicznie, mających ograniczony dostęp do rozwoju.

Po ukończeniu studiów na University of Texas został nauczycielem. W politykę zaangażował się stosunkowo niedawno, bo w 2018 roku. Wystartował wówczas w wyborach uzupełniających do Izby Reprezentantów Teksasu. Choć startował w okręgu tradycyjnie sprzyjającym republikanom, to w wieku zaledwie 29 lat wywalczył mandat, stając się najmłodszym członkiem izby.

Talarico domagał się zwiększania finansowania dla szkół, poprawienia dostępu uczniów do pomocy psychologicznej, obniżenia cen leków i reformy systemu sądownictwa nieletnich. Przeforsował przepisy ustanawiające limit cen insuliny na poziomie 25 dol.. Za ustawą stoi osobista historia Talarico - sam bowiem choruje na cukrzycę typu 1. Diagnozę usłyszał w trakcie kampanii wyborczej, gdy jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył.

Według analizy „The Texas Tribune” w ciągu swoich czterech kadencji był głównym autorem niemal 200 projektów ustaw, z których 16 zostało uchwalonych. Osiem dotyczyło edukacji, opieki nad dziećmi lub możliwości zawodowych młodych ludzi. Skuteczność może wydawać się niewielka, ale demokrata funkcjonował w parlamencie zdominowanym przez republikanów.

James Talarico. Demokrata, dla którego ważna jest religia

To, co może wyróżniać Talarico na tle innych demokratów oraz stanowić źródło sukcesów w Teksasie, to wiara. Religia jest bowiem ważnym elementem jego politycznej tożsamości. Dorastał w tradycji prezbiteriańskiej i sam studiował teologię. Często cytuje Biblię w wystąpieniach politycznych, wywiadach i debatach.

Bóg w jego słowach nie jest jednak gniewny, jak to bywa w wypowiedziach republikanów, ale miłujący. Z tej perspektywy Talarico mówi o potrzebie wprowadzenia powszechnego dostępu do ochrony zdrowia, finansowania edukacji publicznej czy wspierania rodzin o niskich dochodach.

Uważa także, że amerykańska prawica wykorzystuje chrześcijaństwo do działań odwrotnych: wykluczania mniejszości i ograniczania praw obywatelskich.

Talarico wykorzystuje także religię w dyskusjach na tematy społeczne. Mówiąc o aborcji polityk powołał się na historię zwiastowania z Ewangelii Łukasza. Wskazał, że anioł Gabriel na polecenie Boga poprosił Maryję o zgodę na ciążę, a więc jest to historia "pro-choice". - Dla mnie jest to potwierdzenie jednej z naszych najważniejszych historii, że stworzenie musi być dokonane za zgodą. Nie można nikogo zmusić do stworzenia - mówił w programie Joe Rogana.

Także w kwestii osób LGBT Talarico reprezentuje liberalne stanowisko. Zdarzyły mu się kontrowersyjne wypowiedzi, np. że "Bóg jest niebinarny". Jednocześnie w sierpniu stwierdził, że transpłciowi sportowcy nie powinni uczestniczyć w zawodach dla kobiet "jeśli zagraża to bezpieczeństwu lub uczciwości".

We wrześniu 2025 roku ogłosił start demokratycznych prawyborach. Udało mu się pokonać m.in. Jasmine Crockett, kongresmenkę z Dallas i uzyskać nominację.

Czytaj więcej Biznes Ile rodzina Trumpa zarobiła od powrotu do Białego Domu? W latach 2024-2026 wartość majątku Donalda Trumpa urosła z 2,3 mld dol. do 6,5 mld dol. Jego biznesami zarządzają synowie, którzy na własny rachune...

James Talarico w kampanii wyborczej wielokrotnie atakował Elona Muska

W kampanii o fotel w Senacie Talarico starał się unikać przedstawiania wyborów jako prostego starcia dwóch partii. Wiele mówił o walce z systemem, który jego zdaniem faworyzuje najbogatszych.

- W tych wyborach chodzi o to, czy chcecie senatora, który wkłada pieniądze do waszej kieszeni, czy do własnej. W tych wyborach chodzi o to, czy chcecie senatora, który jest dla Teksasu, czy dla siebie. W tych wyborach chodzi o to, czy chcecie senatora, który służy wam, czy ich miliarderom i megadarczyńcom - mówił.

Wielokrotnie atakował Elona Muska, który hojnie wspierał finansowo jego republikańskiego rywala Kena Paxtona.

- Najprawdopodobniej, jeśli widzieliście na ekranach reklamę atakującą, to był to Elon. Jeśli dostaliście kłamstwa do skrzynki pocztowej, to był to Elon. Jeśli otrzymaliście SMS-a z przerażającymi rzeczami na mój temat i przerażającymi czarno-białymi zdjęciami, to też był to Elon - mówił.

- Elon Musk chce naszej ziemi. Chce naszej wody. Chce naszych podatków. Chce swojego osobistego senatora Stanów Zjednoczonych. Próbuje kupić Teksas - przekonywał.

Suchej nitki na Talarico nie zostawiał z kolei Donald Trump, który oskarżał go o bycie "ekstremistą" przeciwnym powszechnemu dostępowi do broni. W swoim stylu prezydent USA nadał mu też pseudonim "Talafreako" („Talaświr”). Oskarżał go też o bycie weganinem. Gdy Talarico miał przerwę z powodu problemów zdrowotnych, Trump kpił, że zaszkodziło mu jedzenie mięsa.

Talarico z kolei zachęcał Trumpa do współpracy. - Jako kolejny senator USA z Teksasu chciałbym współpracować z Donaldem Trumpem, aby faktycznie spełnić niektóre obietnice związane z jego projektem politycznym - mówił.

- Jeśli prezydent chce współpracować ze mną lub z jakimkolwiek Demokratą w celu rozszerzenia dostępu do opieki zdrowotnej, jestem do dyspozycji - zaznaczył w programie "The Diary Of A CEO".