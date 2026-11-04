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Polska dwa razy upokorzyła Rosję. Dziś znów krzyżuje jej imperialne plany

Rosja świętuje rocznicę wypędzenia Polaków z Kremla. Ponad cztery wieki później nasz kraj znów stoi na drodze do odbudowy imperium, o którym marzy Władimir Putin.

Publikacja: 04.11.2026 04:32

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Polska dwa razy upokorzyła Rosję. Dziś znów krzyżuje jej imperialne plany

Foto: IGOR IVANKO/Pool via REUTERS

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Rusłan Szoszyn

4 listopada Rosja obchodzi najważniejsze święto państwowe – Dzień Jedności Narodowej. Nawiązuje ono do wypędzenia Polaków z Kremla w listopadzie 1612 r. przez powstańczą armię Kuźmy Minina i kniazia Dmitrija Pożarskiego. Co prawda akurat tego dnia nic się nie wydarzyło, bo do kapitulacji polskiej załogi doszło 7 listopada. O tym, skąd wzięła się taka data i jak nowe święto w Rosji narodziło się na Kremlu w 2004 r., mówił ostatnio w rozmowie z „Rzeczpospolitą” były redaktor Echa Moskwy Aleksiej Wieniediktow.

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