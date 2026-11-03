Apartamentowiec czy też aparthotel przy ulicy Słowiańskiej, bo ma pełnić obie te funkcje, zostanie oddany w pierwszym kwartale 2027 r. Sprzedaż apartamentów już ruszyła.

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Obiekt zdobył cztery nagrody w dwóch międzynarodowych konkursach architektonicznych: Iconic Design (w kategoriach Concept i Innovative Material) oraz European Property Awards 2026–2027 (w kategoriach Apartment/Condominium Development oraz Architecture Multiple Residence).

Inwestorem jest Piotr Voelkel, biznesmen i mecenas sztuki, który m.in. w rodzimym Poznaniu zbudował biurowiec Bałtyk, zaprojektowany przez pracownię architektoniczną MVRDV.

Bliżej natury w sercu miasta

Aura ma cztery kondygnacje z 55 apartamentami o powierzchni od 38 do 144 mkw., w większości z ekspozycją na dwie strony świata. 140-metrowe apartamenty na ostatniej kondygnacji otwierają się na panoramiczny widok na Park Cytadela.

W budynku zaplanowano także dzienne spa, strefę wellness, strefę restauracyjną, ogólnodostępną siłownię z częścią fizjoterapii i rehabilitacji.

Na spotkaniu z mediami Robert Konieczny mówił: – Miasta trzeba dogęszczać, to jest konieczność, ale moją fiksacją stało się, żeby architektura w miastach była przyjazna dla ludzi, więc połączyliśmy ją z naturą. Mamy nadzieję, że Aura będzie próbą odpowiedzi na to, jak powinna wyglądać architektura jutra. W projekcie Aury chodziło nam o to, żeby to był budynek otwarty na przestrzeń i otaczający park. Przyjazny i dostępny dla wszystkich: dla jego mieszkańców i dla Poznaniaków z okolicy. Ważne, żeby budynek miał jakąś wartość dodaną, która powoduje, że nawet ludzie, którzy chcieliby z miasta się wynieść, uznają, że warto w nim zostać.

Architekt Robert Konieczny opowiada o swoim projekcie Architekt Robert Konieczny opowiada i swoim projekcie Foto: Monika Kuc

A Piotr Voelkel dodawał: – Podejmując współpracę z Robertem Koniecznym, byłem pewien, że stworzymy wyjątkową architekturę. Robert jest wizjonerem, który uczestniczy w globalnej dyskusji o projektowaniu dla przyszłych pokoleń. Część rozwiązań wymagała prototypów, zmian i ulepszeń. Z myślą o relacji człowiek – architektura – natura i o życiu w otoczeniu natury przy jednoczesnym pozostaniu w sercu miasta.

Zauważył, że przez wiele lat w architekturze byliśmy zafascynowani betonem i metalowymi konstrukcjami, z których tworzono dzieła sztuki. Jednak kiedy sam zamieszkał na wsi, gdzie naturę ma na wyciągnięcie ręki, zrozumiał, że nie trzeba zabetonować całego świata; warto rozpocząć w miastach inny etap projektowania – inaczej myśląc o planecie, o przyrodzie i otoczeniu człowieka.

Ekosystem Aury

Część apartamentowa obiektu już stoi, a jej front wygięty lekko w łuk jest całkowicie zazieleniony. W budowie jest ukryta pod ziemią część garażowa.

Apartamentowiec Aura w Poznaniu z zieloną elewacją powstał z myślą o relacji człowiek – architektura – natura. Jest wyjątkową nowatorską realizacją.

Zielona elewacja Aury obejmuje 1,7 tys. mkw. i działa jak ekosystem. Filtruje powietrze, tłumi hałas, poprawia jakość powietrza, latem chłodzi, zimą podnosi biologiczną izolację budynku, tworząc unikalny ekosystem w centrum miasta. Do nawadniania, dostosowanego do pór roku i warunków pogodowych, używana jest woda deszczowa, gromadzona w zbiorniku retencyjnym wyglądającym jak naturalny staw. Nawadnianie nadzoruje w budynku specjalna sterownia.

Projekt Aury wpisuje się w nurt neuroarchitektury i architektury biofilicznej, zyskującej popularność na świecie.

Nad przygotowaniem zielonej fasady pracował zespół złożony z architektów krajobrazu, konstruktorów, ogrodników. Do nasadzeń dobrano rośliny, które przeszły ponad dwuletnie testy wytrzymałości w różnych warunkach atmosferycznych. W wertykalnym ogrodzie Aury rosną m.in. migrujące paprocie, goździki, które wciąż kwitną, wełnianka pochwowata znana z torfowisk i łąk, barwinek, tymianek, kostrzewa, kosmatka, kosodrzewina.

– Podczas pracy nad ogrodem Aury okazało się, że to multidyscyplinarne zadanie, dlatego stopniowo dołączali do nas różni specjaliści i eksperci, m.in. z Politechniki Poznańskiej i Akademii Rolniczej. Obecnie przy tworzeniu tej zielonej ściany współpracujemy z 30 osobami – mówi Anna Wesołowska, architektka krajobrazu i ogrodniczka z pracowni Ogrody Quercus, która zajmuje się tworzeniem ogrodu na elewacji Aury i dba o teren zielony wokół inwestycji.

Inspirująca siła sztuki i natury

Projekt nie narzuca jednego modelu użytkowania. Właściciel zachowa swobodę decyzji, czy będzie korzystać z nieruchomości sam, czy przeznaczy ją na wynajem lub połączy oba modele.

Piotr Voelkel i Robert Konieczny na budowie Aury na Winogradach w Poznaniu Foto: Monika Kuc

Do zaprojektowania wspólnych przestrzeni w budynku, aranżowanych we współpracy z poznańskim biurem mode:lina, zaproszeni zostaną także artyści Oskar Zięta, działający na styku designu, sztuki i architektury; Alicja Biała (autorka kolorowych „Totemów” stojących w Poznaniu między hotelem Sheraton i Bałtykiem) – w lobby Aury stworzy m.in. relief nawiązujący do związku człowieka z naturą; Konrad Juściński; Maria Brukwicka-Voelkel; Grzegorz Myćka i Gosia Bartosik.

Sztuka na życzenie właścicieli może też być elementem wyposażenia apartamentów. Zdecydują, z jakimi dziełami chcieliby obcować na co dzień. Jaki artysta jest im bliski: czy Magdalena Abakanowicz czy Jan Tarasin, a może ktoś inny.

Koszt całej nowej inwestycji na Winogradach wyniesie ok. 55 mln zł, prawie trzykrotnie mniej niż koszt poznańskiego biurowca Bałtyk, wzniesionego w sąsiedztwie Ronda Kaponiera, ale też skala obu obiektów jest inna.